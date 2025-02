Er warnte vor der Dotcom-Blase und vor der Immobilienkrise. Jetzt ist Star-Investor Jeremy Grantham wieder da und sieht ernuet Gefahren aufziehen. Er warnt vor einer neuen "Superblase" an den US-Börsen. Er sieht die aktuelle Überbewertung als extrem gefährlich an. Zwar reiche sie nicht an Japans legendäre Blasen von 1989 heran, dennoch sei das Risiko erheblich.Bevor man nun in Panik ausbricht, muss man fairerweise erwähnen: Bereits Anfang 2024 riet Grantham, US-Aktien zu meiden. Der S&P 500 legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...