Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 27. Februar 2025, lud die Honorarkonsulin Liechtensteins in London in Kooperation mit dem Schweizer Botschafter im Beisein von Regierungsrätin Dominique Hasler zu einem Empfang anlässlich des IWF-Beitritts Liechtensteins. Unter den Gästen waren hochrangige Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Regierungsrätin Hasler nutzte ihren Aufenthalt in London zudem für Gespräche mit Parlamentariern, mit dem Lord Mayor der City of London und mit Expertinnen der britischen Denkfabrik Chatham House.Das Vereinigte Königreich gehört zu den zehn wichtigsten Handelspartnern Liechtensteins und bietet mit dem Finanzzentrum London einen wichtigen Standort für liechtensteinische Finanzplatzakteure. Auch nach dem Austritt Grossbritanniens aus der EU sind die vertraglichen Beziehungen eng. Der kontinuierlichen Pflege der bilateralen Beziehungen zum Vereinigten Königreich kommt deshalb grosse Bedeutung zu.Hochrangige Gäste an Empfang zu IWF-BeitrittZur Würdigung des IWF-Beitritts Liechtensteins luden die liechtensteinische Honorarkonsulin in London, I.D. Adelheid Coudenhove-Kalergi, Prinzessin von und zu Liechtenstein und der Schweizer Botschafter Markus Leitner zu einem Empfang in der Schweizer Botschaft. Die gemeinsame Einladung erfolgte vor dem Hintergrund, dass Liechtenstein im IWF der Schweizer Stimmrechtsgruppe beitreten wird und die Schweiz bereits beim Beitritt Liechtensteins zum IWF mit Experten aus dem Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) eine wichtige unterstützende Rolle eingenommen hatte. Annährend 100 Personen aus der britischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft folgten der Einladung. Regierungsrätin Dominique Hasler begrüsste die Gäste und unterstrich dabei die Bedeutung des IWF-Beitritts für die stark exportorientierte Volkswirtschaft Liechtensteins und dem international vernetzten Finanzsektor. "Als eines der Gründungsmitglieder weiss das Vereinigte Königreich natürlich, dass wir damit auch Zugang zu einem Netzwerk an Experten und politischen Entscheidungsträgern gewinnen, mit denen wir uns über wichtige Zukunftsthemen austauschen können", so die Regierungsrätin.Arbeitstreffen mit dem Lord Mayor der City of London und der Parlamentsgruppe für LiechtensteinZudem traf sich Regierungsrätin Dominique Hasler mit dem Lord Mayor der City of London, welcher Ministerrang hat und als Botschafter für den Finanz- und Arbeitsplatz London und Grossbritannien wirkt. Sie tauschte sich mit ihm über die aktuellen Herausforderungen, vor denen alle europäischen und international vernetzten Finanzplätze stehen sowie über Möglichkeiten zur weiteren Vernetzung oder möglichen Kooperationen zwischen den Finanzplätzen Liechtensteins und Londons aus. Ein weiteres Treffen fand mit Vertreterinnen der renommierten britischen Denkfabrik Chatham House statt. Dabei wurden die neue, von Machtpolitik bestimmte Weltordnung besprochen sowie die Rolle, welche gerade kleinere Staaten in der Aufrechterhaltung des Völkerrechts spielen können.Regierungsrätin Dominique Hasler sprach während ihres Aufenthalts mit mehreren Parlamentsabgeordneten und traf sich zudem mit Vertretern der Parlamentsgruppe für Liechtenstein und die Schweiz. Themen waren die weitere Gestaltung der freundschaftlichen bilateralen Beziehungen zwischen Liechtenstein und dem Vereinigten Königreich, die Erfahrungen im Europarat und aktuelle geopolitische Themen wie den Ukraine-Krieg und seine Folgen.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportChristine Lingg, Amtsleiter-Stellvertreterin, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 799 60 65Christine.Lingg@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100929275