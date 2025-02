5G Advanced-Multi-RAN-Softwaresuite bietet nahtlose Konnektivität in terrestrischen, nicht-terrestrischen und privaten Netzwerken

Radisys Corporation, ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen, gab heute die Verfügbarkeit seiner mit 3GPP Release 18 konformen 5G-Multi-RAN-Softwaresuite bekannt, die einen neuen Branchen-Benchmark für allgegenwärtige Konnektivität setzt. Diese 5G-RAN-Lösung der nächsten Generation soll eine nahtlose Integration von terrestrischen, nicht-terrestrischen (NTN) und Nicht-3GPP-Zugangsnetzen ermöglichen.

Die Multi-RAN-Softwaresuite von Radisys ist mit Funktionen des kommenden 3GPP Release 19 vorwärtskompatibel und vollständig rückwärtskompatibel mit Release 17, einschließlich Reduced Capability (RedCap) und anderen fortschrittlichen Funktionen. Sie unterstützt unterschiedlichste Bereitstellungsszenarien, von kleinen Zellen und privaten Netzwerken bis hin zu drahtlosem Festnetzzugang (Fixed Wireless Access, FWA) und satellitenbasierter NTN-Konnektivität.

Hauptfunktionen

Universeller 5G-Zugang : Bietet nahtlose Integration in terrestrische Netze, GEO-/MEO-/LEO-Satelliten und NTN-Bereitstellungen für zuverlässige standortunabhängige Konnektivität.

: Bietet nahtlose Integration in terrestrische Netze, GEO-/MEO-/LEO-Satelliten und NTN-Bereitstellungen für zuverlässige standortunabhängige Konnektivität. Flexible Bereitstellung und Backhaul : Umfasst 5G-IAB (Integrated Access and Backhaul) über 5G-Relaisknoten für drahtloses Backhaul wie 3GPP-konformes Donor CU und Donor DU für kostengünstige, leistungsstarke Netzwerke in Gegenden mit wenigen Glasfaseranschlüssen.

: Umfasst 5G-IAB (Integrated Access and Backhaul) über 5G-Relaisknoten für drahtloses Backhaul wie 3GPP-konformes Donor CU und Donor DU für kostengünstige, leistungsstarke Netzwerke in Gegenden mit wenigen Glasfaseranschlüssen. Mehrfachzugriff und Interoperabilität : Unterstützt nahtlose Integration von CBRS-, Wi-Fi- und anderen Nicht-3GPP-Netzen über das nicht-3GPP-konforme Multi Access Gateway von Radisys.

: Unterstützt nahtlose Integration von CBRS-, Wi-Fi- und anderen Nicht-3GPP-Netzen über das nicht-3GPP-konforme Multi Access Gateway von Radisys. New Radio Dual Connectivity (NR-DC) : Bietet nahtlose duale Konnektivität über FR1- und FR2-Bänder. Dadurch können Geräte Sub6-GHz- und mmWave-Frequenzen nutzen, um das Versorgungsgebiet zu erweitern und gleichzeitig hohe Datenraten bereitzustellen.

: Bietet nahtlose duale Konnektivität über FR1- und FR2-Bänder. Dadurch können Geräte Sub6-GHz- und mmWave-Frequenzen nutzen, um das Versorgungsgebiet zu erweitern und gleichzeitig hohe Datenraten bereitzustellen. Vielseitige 5G-Konnektivität : Unterstützt eMBB(enhanced Mobile Broadband)- und RedCap-Geräte, sodass ein einzelnes Netz mobiles Hochgeschwindigkeits-Breitband und kostengünstige Konnektivität für Anwendungen wie Smart Wearables, industrielle IoT-Sensoren und Videoüberwachung liefern kann.

: Unterstützt eMBB(enhanced Mobile Broadband)- und RedCap-Geräte, sodass ein einzelnes Netz mobiles Hochgeschwindigkeits-Breitband und kostengünstige Konnektivität für Anwendungen wie Smart Wearables, industrielle IoT-Sensoren und Videoüberwachung liefern kann. KI-gestützte Leistungsverbesserungen : Unterstützung für KI-gestützte RAN-Intelligenz für mehr Netzwerkleistung und Energieeffizienz.

: Unterstützung für KI-gestützte RAN-Intelligenz für mehr Netzwerkleistung und Energieeffizienz. Anwendungsfälle mit niedriger Latenz und industriellem 5G: Unterstützung für Advanced 5G-URLLC und Time-Sensitive Networking (TSN) für Industrieautomatisierung, autonome Systeme, intelligente Netze und immersive AR-/VR-Anwendungen.

Radisys bietet auch ein 5G-Network-in-a-Box, in dem sowohl in der ARM- als auch in der x86-Architektur 5G-RAN und ein privates 5G-Kernnetz integriert sind. Die Lösung soll flexible Bereitstellungsoptionen für taktische Kommunikation, öffentliche Sicherheitsnetzwerke und FWA-Anwendungen in FR1- und FR2-Bändern bereitstellen.

"Die Integration von nicht-terrestrischen Netzwerken (NTN) mit terrestrischen und Nicht-3GPP-Zugangsnetzen ist ein bedeutender Schritt hin zur Erreichung einer allgegenwärtigen Konnektivität in der Telekommunikationsbranche", sagte Andrew Cavalier, Senior Space Tech Analyst bei ABI Research. "Offene und disaggregierte Lösungen werden von wesentlicher Bedeutung sein, um eine nahtlose Interoperabilität in diesen unterschiedlichen Netzwerken zu ermöglichen, Innovation zu fördern, die Reichweite des Dienstes zu erweitern und Herausforderungen im Hinblick auf die Konnektivität in abgelegenen und unterversorgten Gebieten zu meistern."

"Radisys bietet mit unserer branchenführenden, mit Release 18 konformen 5G-Software Multi-RAN-Funktionen und bleibt damit an der Spitze der 5G-Innovation", sagte Munish Chhabra, SVP und General Manager, Software and Services bei Radisys. "Indem wir nahtlose Konnektivität in SATCOM-Infrastruktur, terrestrischen, privaten 5G- und Fixed Wireless-Netzen bieten, versetzen wir unsere Kunden in die Lage, Mobilfunknetzbetreibern, Unternehmen und Branchen differenzierte 5G-Services zu bieten."

Treffen Sie Radisys beim MWC Barcelona

Lernen Sie die disaggregierten Connect RAN-Lösungen von Radisys beim MWC Barcelona kennen. An Stand 2D50 sehen Sie unter anderem Demos der 5G-RAN-Software für erweiterte drahtlose Konnektivität. Per E-Mail an open@radisys.com können Sie ein Treffen mit den RAN-Experten von Radisys vereinbaren.

