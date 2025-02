Krypto News: Minus 14 % für den Bitcoin - und die Talfahrt geht weiter

Der Wind hat sich gedreht. So lässt sich vermutlich aktuell die Situation auf dem Kryptomarkt am besten zusammenfassen. Statt neuer Allzeithochs gibt es derzeit immer wieder neue Tiefs - und es sieht momentan nicht danach aus, dass sich das ändern könnte. Auf Wochensicht korrigierte die Leitwährung Bitcoin um 14 %. Im Moment notiert der BTC bei rund 84.000 US-Dollar, nachdem der Coin heute sogar schon auf 78.000 US-Dollar abgesackt war. Dieser Kurssturz könnte unter anderem an den Long Positionen im Wert von 182 Millionen US-Dollar liegen, die aufgelöst wurden, wie ein Analyst mutmaßt.

$182.7 million in longs just got obliterated in the last hour and a half, sending bitcoin below $80k.



It was probably a handful of very, very large players getting stopped out-at $82k and then $80k.



Longs are not having a fun week playing with leveraged bitcoin. pic.twitter.com/h3f41WfhSI - Joe Consorti (@JoeConsorti) February 28, 2025

Ethereum hat nicht nur mit der schlechten Marktstimmung zu kämpfen, sondern auch mit den Folgen des Bybit Hacks, bei dem die Cyberdiebe, im Verdacht steht die Hackergruppe Lazarus aus Nordkorea, rund 1,4 Milliarden Dollar hauptsächlich in ETH erbeuteten. Auch auf den hinteren Rängen sieht es düster bis dunkel aus. XRP verlor auf Wochensicht 18 % und Solana 16 %.

Bitcoin könnte noch tiefer fallen

Die Reise gen Süden könnte für den Bitcoin noch lange nicht vorbei sein. Ein Analyst prognostiziert, dass es für den BTC über das Wochenende noch weiter abwärts gehen könnte. Danach könnte es laut dem Analysten allerdings wieder ruhiger werden. Nicht ganz so positiv fällt eine Umfrage auf der Plattform Polymarket aus. Laut dieser sind die Nutzer der Meinung, dass der BTC sogar weiter auf 70.000 US-Dollar fallen könnte. Die Marktstimmung ist schlecht. Der Fear and Greed Index steht auf 21, also kurz vor "extremer Angst".

JUST IN: Bitcoin has dropped below $80k.



Nearly 50/50 chance it continues its plummet & falls below $70k. pic.twitter.com/mLSdUk2KPa - Polymarket (@Polymarket) February 28, 2025

Schuld daran sind unter anderem die Zollentscheidungen der aktuellen Regierung in den USA. Der Präsident drohte erneut mit Strafzöllen, dieses Mal hat er die EU im Visier. Er kündigte an, Zölle in Höhe 25 % auf EU-Importe zu erheben.

Dazu kommt, dass mittlerweile auch keine Rede mehr von einer strategischen Bitcoin Reserve ist, geschweige denn von einer Deregulierung der Kryptomärkte.

In Zeiten großer Marktunsicherheit wenden sich die Anleger lieber sicheren Anlagen zu und nicht hochvolatilen Assets wie Kryptowährungen.

BTC Bull Token - der Meme-Coin der anders ist

Jetzt kann mal Krypto Anleger natürlich sofort alle Coins, die man hält, sofort panisch verkaufen, um (vermeintliche) Verluste so gering wie möglich zu halten. Man kann aber auch tief durchatmen, ruhig bleiben und den Dip nutzen, um das Portfolio strategisch anzupassen - indem man bestehende Coins nachkauft und vielversprechende neue Token aufnimmt. Einer davon könnte BTC Bull Token sein, der Meme-Coin mit Bitcoin Twist.

Das Team von BTCBULL hat den Token eng mit der Kursentwicklung des Bitcoins verknüpft. Steigt der BTC Kurs beispielsweise auf über 150.000 US-Dollar, erhalten Inhaber des Meme-Coins echte Bitcoin per Airdrop.

Steigt der Bitcoin auf einen Kurs von über 125.000 US-Dollar, wird ein Teil der BTC Bull Token verbrannt. Diese Verknappung kann sich positiv auf den Kurs auswirken.

BTCBULL im Presale kaufen

Derzeit kann der BTCBULL noch im Presale gekauft werden. Das heißt, die Preisentwicklung findet völlig unabhängig vom Markt statt. Early Bird Investoren können sich sogar im Vorfeld einen Papiergewinn sichern, denn mit jeder abgeschlossenen Finanzierungsphase steigt der Preis des BTCBULL. Ein Token kostet im Moment 0,002385 US-Dollar. Um BTCBULL zu kaufen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hier mehr über BTC Bull Token erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.