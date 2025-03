Anzeige / Werbung

Bernd Krüper, der neue President und Director seit Sommer 2024, blickt hoffnungsvoll auf die anstehende bauma Messe in München. Denn Energie-Effizienz und Klimawende stehen voll in der öffentlichen Wahrnehmung.

Unternehmen mit hohem energetischen Einsatz suchen aktiv nach ESG-konformen Lösungen. Das kanadische Unternehmen dynaCERT ist seit 2004 auf die Entwicklung von Diesel-Zusatzgeräten auf Wasserstoff-Basis konzentriert. Verbrennungsvorgänge werden damit optimiert und sauberer, der Verbrauch sinkt. Für die technologischen Lösungen erhielt das Unternehmen in 2024 eine Zertifizierung des weltbekannten Instituts VERRA. Mit positivem Ergebnis: Der Vertriebs-Rollout beschleunigt sich, denn das zugrundeliegende ESG-Thema und der Erwerb von Emissions-Zertifikaten ist gerade für Unternehmen im öffentlichen Rampenlicht eine wichtige Steuerungskomponente. Das Analysehaus GBC Research hat genau nachgerechnet und votiert mit "Buy" - der Kurs hebt gerade ab. Ein perfektes Setup für einen Vervielfacher im Depot.



Simply Green erzielt bemerkenswerten Erfolg mit HydraGEN-Verkäufen

dynaCERT Inc. und Simply Green Distributors Inc. haben ein Rekordwachstum bei den Verkäufen der patentrechtlich geschützten HydraGEN-Technologie in Kanada erzielt, was einen bedeutenden Meilenstein bei der Förderung nachhaltiger Energielösungen in verschiedenen Branchen darstellt. In den vergangenen mehr als zwei Jahren hat Simply Green mehr als 200 HydraGEN-Geräte aus Toronto erhalten. Diese Geräte werden von Kunden in der Öl- und Gasindustrie sowie in der Landwirtschaft eingesetzt und unterstreichen das Engagement von Simply Green für eine grünere Zukunft.



Nach einem äußerst erfolgreichen Pilotprojekt hat eines der größten kanadischen Öl- und Gasbohrunternehmen mit Sitz in Alberta 170 dieser HydraGEN-Geräte gekauft. Derzeit sind 140 Einheiten im Einsatz und melden Daten über das firmeneigene HydraLytica-System von dynaCERT, das ein entscheidendes Element für den Start der Verra-Kohlenstoffkreditprojekte darstellt. Die restlichen Einheiten wurden vor kurzem für den Einsatz ausgeliefert. Laut Simply Green ist das Bohrunternehmen entschlossen, den Einsatz dieser Technologie weiter auszubauen.



Das Umstellungsprogramm von Simply Green, das Kunden bei der Einführung von Wasserstoffenergie unterstützen soll, war äußerst erfolgreich. Durch maßgeschneiderte Beratung und nahtlose Integrationsstrategien hat Simply Green Unternehmen in die Lage versetzt, das volle Potenzial der Wasserstofftechnologie von dynaCERT auszuschöpfen und ihre Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen (THG) zu erreichen, indem sie ihren Kohlenstoff-Fußabdruck verringern. Kunden berichten von erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz, niedrigeren Energiekosten und einem Wettbewerbsvorteil in ihren jeweiligen Märkten, während sie gleichzeitig die heutigen ESG-Anforderungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen können.

dynaCERT's Produktpalette ist besonders seit der Zertifizierung durch VERRA gefragt. Quelle: www.dynacert.com



Vertrieblicher Rollout aus Deutschland heraus

Mit der Verpflichtung des langjährigen Industrieprofis Bernd Krüper verlegt dynaCERT den Aufbau der internationalen Vertriebsorganisation nach Deutschland. Verantwortlich vor Ort ist der neue COO Kevin Unrath. Die deutsche Tochtergesellschaft dynaCERT GmbH, hat ihren Standort am Flughafen München. Mit der bayerischen Metropole erhält das kanadische Unternehmen unmittelbaren Zugang zu einem der größten Wirtschaftsräume in Europa und Industriegürtel innerhalb Deutschlands. Strategisch ist dieser Standort perfekt gewählt, um die Nähe zu den Zielkunden zu verbessern und die Aktivitäten auf dem europäischen Markt zu stärken. Die Marktpräsenz wird sich dadurch stark erhöhen und ermöglicht durch Mengenwachstum weitere Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Die Zertifizierung der CO2-reduzierenden Technologie ist ein weiterer Aspekt, der es dynaCERT ermöglicht, sich als führender Anbieter in der Branche zu etablieren.

Kevin Unrath erläutert die Entscheidung: "Durch die Verlegung unseres Büros innerhalb Deutschlands wollen wir operativ näher an unseren Zielkunden und Partnern sein. München ist ein wichtiger Knotenpunkt für viele der deutschen und europäischen Schlüsselindustrien wie Motoren, Nutzfahrzeuge, Bauindustrie und industrielle Lösungen. Mit dem bevorstehenden Regierungswechsel in Berlin erwartet die dynaCERT GmbH neuen Schwung für den deutschen Vertrieb als industrielles Kraftzentrum im Herzen Europas. Wir freuen uns darauf, in dieser Region besser denn je erreichbar zu sein."



Auf der renommierten Prospectors & Developers Association of Canada Conference (PDAC) stieß dynaCERT auf großes Interesse bei führenden Vertretern der Bergbauindustrie und erhielt zusätzliche Aufträge aus dem Bereich Öl und Gas. Diese positiven Resonanzen bestärkten dynaCERT in der Entscheidung, die Produktion auszuweiten, um der Marktanforderung besser gerecht zu werden.Der aktuelle Markt-Rollout wird mit einer Vor-Produktion von 1.000 Einheiten gut untermauert. Kunden, die sich in den nächsten Wochen für eine dynaCERT-Lösung entscheiden, können direkt mit einer Belieferung rechnen. Das verkürzt die sonst üblichen "Time-to-Market"-Verzögerungen und ermöglichen den schnellen Zugang zu cashflow-wirksamen Erlösen im Zertifikatemarkt.



Ein wichtiges kommendes Ereignis für die Bauindustrie und den Schwermaschinensektor ist die bauma in München, die vom 7. bis 13. April 2025 stattfindet. dynaCERT wird diese Gelegenheit nutzen, um seine Produkte und Dienstleistungen im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung potenziellen Kunden, neuen Interessenten und Partnern von dynaCERT aus Behörden, Beratungs- und Logistikunternehmen vorzustellen.



Wo kommt die Technologie am besten zum Einsatz?

Die größten Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch - und damit verbunden auch bei der Reduktion von Emissionen - erzielt die Technologie vor allem bei sogenannten "Dauerläufer"-Anwendungen. Dazu zählen unter anderem Fernverkehrs-LKW, Mining-Trucks und Öl- und Gas-Antriebe sowie Stromerzeuger. Ebenso hochwirksam ist unsere Technologie im Bereich der Bahnantriebe sowie bei sogenannten "ocean-going vessels" und der Flussschifffahrt. dynaCERT ermöglicht es, bestehende Systeme nachzurüsten, ohne dass kostenintensive Neuanschaffungen von Fahrzeugen oder Stromerzeugern notwendig sind. Damit leisten wir auch einen Beitrag zur Umwelt-Circonomy, ganz nach dem Prinzip "Aufrüsten statt wegwerfen".

Das Umsatzpotenzial für die nächsten Monate liegt nun auf der Hand. dynaCERT dürfte aufgrund vieler Vorgespräche in den letzten Monaten nun einige Aufträge fakturieren können. Besonders stark hatte man sich zuletzt im Bergbau-Sektor engagiert. Die Spritersparnis kann bereits in weniger als 12 Monaten zur vollständigen Amortisation der gesamten Investition führen.



dynaCERT's Einsparungen verbessern die Ökobilanz seiner Kunden. Quelle: www.dynacert.com

Fazit: Analysten sehen ein Potenzial von gut 300 %



Die GBC-Analysten treffen in ihrer aktuelle Studie erste Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 und 2026. Die Visibilität hat sich deutlich verbessert, denn immer mehr Systeme verlassen die Produktionshalle. Wegen hoher Kundenzufriedenheit wird auch schon nachgeordert. Das Unternehmen wird also in Kürze seine Kapazitäten nach oben schrauben müssen. In ihrem Initial-Report sehen die Expterten eine Dynamisierung der Verkäufe mit Gesamterlösen von 12 bzw. 21 Mio. CAD. Bislang hatte das Unternehmen nur Test-Umsätze mit potenziellen Kunden fakturiert, nun läuft der Verkauf der hydraGEN-Einheiten aber auf Volldampf. Eine spannende Zukunft steht bevor!

Nach einer Seitwärts-Stabilisierung konnte die dynaCERT-Aktie in den letzten Tagen nach oben ausbrechen. Die Handelsumsätze steigen - die Richtung stimmt! Quelle: LSEG vom 25.03.2025

dynaCERT ist jetzt auf dem Sprung! Investoren sollten auf die Chancen des vertrieblichen Roll-Outs in den nächsten Monaten blicken, denn mit einem runden und zertifizierten Produktangebot geht es jetzt auf Konferenzen weltweit. Basierend auf einem DCF-Modell und den wichtigsten Marktannahmen wird die Aktie von dynaCERT von den GBC-Experten mit einem "Buy"-Rating und einem 12-Monats-Kursziel von CAD 0,75 (ca. 0,48 EUR) pro Aktie bewertet, was deutlich über dem aktuellen Kurs von 0,18 CAD rangiert. Das Aufwertungs-Potenzial wird also bei rund 300 % festgemacht. Impliziert wird dabei eine Umsatzbeschleunigung, die Verbesserung der Margen und die strategische Positionierung innerhalb der schnell wachsenden Cleantech- und Wasserstoffwirtschaft. Die Aktie bietet Anlegern darüberhinaus ein attraktives Engagement in globalen Umwelttrends, Rückenwind durch die Regulierung und den wachsenden Markt für Emissionszertifikate, so die Analysten. Neben einer Kursvervielfachung sind ausgehend vom aktuellen Niveau auch M & A-Aktivitäten jederzeit denkbar. Denn immerhin liefert die HydraGEN-Technologie einen veritablen Lösungsansatz für die großen Hersteller im Bereich Transport- und Logistik.

Hier geht es zur aktuellen GBC-Studie:

"Scaling Clean Tech Opportunities" - Buy mit Target 0,75 CAD

Darüber hinaus besuchte er im März die Konferenz PDAC in Toronto. Im Interview mit Stockhouse gibt er tieferen Einblick in die aktuelle Aufstellung und die Vertriebsstrategie der nächsten Monate.

