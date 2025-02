XRP-Kurs-Prognose: Crash könnte bis 1,27 USD gehen

Aktuell wird XRP wie der Rest des Kryptomarktes von den US-Zöllen und der tendenziell steigenden Inflation belastet, auch wenn die PCE-Kernrate im Jahresvergleich zuletzt etwas zurückgegangen ist. Was nun entscheidend ist, wollen wir in der folgenden XPR-Kurs-Prognose näher analysieren.

XRP-Coin wird unter Druck gesetzt

Der XRP-Coin wurde zuletzt mit den anderen Kryptowährungen belastet. Angefangen hat es mit der Verringerung der Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen in den USA. Denn Donald Trump hatte bereits im Vorfelde seiner Wahl einige seiner Regierungspläne bekannt gegeben, die sich inflationär auswirken. Dies sind etwa Zölle für zahlreiche Länder, Remigration und Steuersenkungen.

Zwischenzeitlich konnte insbesondere XRP starke Gewinne von mehr als 500 % verzeichnen, da von dem Unternehmen und deren Mitarbeitern zahlreiche Spenden an die Trump-Regierung gegangen sind. Außerdem wurden gute Kontakte zwischen dem Ripple-Geschäftsführer und Trump aufgebaut, sodass Brad Garlinghouse einer der Favoriten für die Rolle des Beraters für Blockchains geworden ist.

Nachdem der US-Präsident jedoch bekannt gegeben hatte, dass er es mit den Zöllen ernst meint und es sich dabei nicht nur um eine Verhandlungsstrategie handelt, kam es zu starken Abverkäufen an den Finanzmärkten. Diese haben sich auch belastend auf den XRP-Coin ausgewirkt, sodass er auf der Börse Bistamp zeitweise wieder bis auf 1,77 USD gefallen ist.

XRP-Chart | Quelle: Tradingview

Nun erhält XRP Unterstützung durch die Dreiecksformation und befindet sich an einem entscheidenden Widerstand. Dieser wurde heute temporär unterschritten und ein neues Tief von 1,95 USD ausgebildet, da XRP jedoch schnell wieder nachgekauft wurde, befindet er sich mittlerweile wieder in der Dreiecksformation.

Sollte diese nun nach unten durchbrochen und mit einer Tagesschlusskerze bestätigt werden, sind noch weitere Verluste bis 1,71 USD möglich, ein Minus von 19,72 %. Sollte dieser nicht halten, sind auch Rücksetzer bis auf 1,48 und sogar 1,27 USD denkbar, was 30,52 bis 40,38 % entspricht. Langfristig ist jedoch aufgrund der förderlichen US-Politik mit Kursen jenseits von 3 USD zu rechnen.

Noch ist der RSI nicht überverkauft, sodass auch weitere Korrekturen denkbar sind. Zuletzt hat sich das Sentiment der Kryptoinvestoren extrem verschlechtert, wobei allein am 25. Februar eine Halbierung des Sentimentindikators sowie ein Umschwenken von Neutralität zu extremer Angst erfolgte. Auch wenn es häufig ein Trendwendeindikator ist, kann die Korrektur vorerst im kurzfristigen Zeitrahmen noch etwas anhalten.

Crypto Fear & Greed Indicator und Krypto-Marktkapitalisierung | Quelle: Tradingview

Krypto-Presales bieten temporär sicheren Hafen und Buchgewinne

Während sich einige Investoren gerade aus den bereits öffentlich gelisteten Kryptowährungen zurückziehen, verzeichnen Presales wie Solaxy weiterhin eine hohe Nachfrage. Denn noch können diese Coins keine Verluste erleiden, da sie bisher nicht an den Börsen eingeführt und somit nicht handelbar sind.

Stattdessen gewährt der Vorverkauf der ersten Solana-Skalierungslösung frühen Anlegern einen Rabatt, welcher sich in Buchgewinnen niederschlägt. Darüber hinaus wird bereits das Staking ermöglicht, das eine jährliche Rendite in Höhe von 169 % zahlt. Dieses kann wiederum für eine Kapitalbindung und Reduktion des Verkaufsdrucks bei der Markteinführung sorgen.

Zudem können Anleger mit Solaxy in die erste Rollup-Lösung für Solana investieren und somit die Skalierung einer der fortschrittlichsten Blockchains auf die nächste Stufe bringen. Auf diese Weise werden die Geschwindigkeiten erhöht, die Gebühren reduziert, die Sicherheit erhöht, für Datenschutz gesorgt sowie die Skalierungsprobleme wie Transaktionsabbrüche und Netzwerkausfälle behoben.

Solaxy könnte die Entwicklung der Ethereum-Skalierungslösungen imitierten und wie deren führenden Vertreter Marktkapitalisierungen jenseits von 1 Mrd. USD erreichen. Dies würde für frühe Investoren in hohen Gewinnen resultieren, wobei der Vorverkauf gerade erst 23,98 Mio. USD eingenommen hat.

In der Zwischenzeit arbeiten die Entwickler bereits auf Hochdruck und haben kürzlich umfangreiche Tests sowie letzte Optimierungen für den schon bald bevorstehenden Launch gemacht. Zuletzt wurde die Hyperlane-Integration zur Steigerung der Interoperabilität erfolgreich getestet, Transaktionsfunktionalitäten ergänzt und die Adoption für Entwickler erleichtert.

Zum jetzigen Zeitpunkt werden die $SOLX-Coins für 0,00165 USD angeboten. Jedoch verwendet der Presale einen Preiserhöhungsmechanismus, der erneut in weniger als einem Tag und 23 Stunden die nächste Phase und Erhöhung einleiten wird. Daher drängt für Interessierte die Zeit, um sich die derzeitigen Konditionen zu sichern.

