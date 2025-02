Die Walton Family Holdings Trust, ein bedeutender Anteilseigner des Einzelhandelsriesen Walmart, hat kürzlich eine erhebliche Anzahl von Aktien veräußert. Laut einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC wurden über 2,31 Millionen Aktien in zwei separaten Transaktionen abgestoßen. Der Gesamtwert der Verkäufe belief sich auf etwa 227,8 Millionen Dollar. Die erste Transaktion fand am 26. Februar 2025 statt und umfasste 20.337 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 98,03 Dollar je Aktie. Die zweite und umfangreichere Veräußerung erfolgte am 28. Februar, wobei 2.292.850 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 98,49 Dollar den Besitzer wechselten. Trotz dieser umfangreichen Verkäufe behält die Walton Family Holdings Trust weiterhin einen beträchtlichen Anteil von etwa 594,7 Millionen Walmart-Aktien. Die Verkäufe fallen in eine Phase bemerkenswerter Stärke für die Walmart-Aktie, die im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 64 Prozent verzeichnete. Der Einzelhandelskonzern, der derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 792 Milliarden Dollar aufweist, hatte zuletzt mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie von 66 Cent im vierten Quartal und übertraf damit knapp die Prognosen der Wall Street von 65 Cent.

Führungskräfte folgen dem Trend zum Aktienverkauf

Nicht nur die Walton-Familie hat sich von Anteilen getrennt. Auch hochrangige Manager des Unternehmens haben jüngst Aktien veräußert. Walmarts Präsident und Geschäftsführer verkaufte 29.124 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 96,95 Dollar, was einem Gesamtwert von etwa 2,82 Millionen Dollar entspricht. Die Transaktion wurde im Rahmen eines vorab festgelegten Handelsplans nach Rule 10b5-1 durchgeführt. Zudem trennte sich ein Executive Vice President von 13.125 Aktien zum Preis von 96,15 Dollar je Aktie, was einem Gesamtwert von etwa 1,26 Millionen Dollar entspricht. Diese Verkäufe erfolgen zu einer Zeit, in der Walmart von verschiedenen Analysten unterschiedlich bewertet wird. Während einige Investmentbanken wie TD Cowen ihr Kursziel für die Aktie auf 115 Dollar angehoben haben, haben andere wie RBC Capital Markets ihr Ziel auf 107 Dollar gesenkt. Diese gemischten Reaktionen sind teilweise auf die konservative Prognose von Walmart für das kommende Geschäftsjahr zurückzuführen, die unter den Erwartungen der Analysten lag.

