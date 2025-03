Die Cisco Systems Aktie verzeichnet aktuell eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 0,45% auf 64,10 USD (Stand: 01. März 2025). Der Netzwerktechnik-Konzern profitiert derzeit von optimistischen Analysteneinschätzungen und innovativen Geschäftsstrategien. Besonders bemerkenswert: Die Experten von Citi haben unlängst ihre positive Bewertung bekräftigt und das Kursziel für Cisco auf 73 US-Dollar angehoben. Als Hauptgrund für diese Prognose werden die vielversprechenden Wachstumsaussichten im Bereich der Künstlichen Intelligenz genannt. Mit einer Marktkapitalisierung von 245,8 Milliarden Euro bleibt der Technologieriese ein Schwergewicht im Netzwerksektor.

Anstehende Termine im Fokus

In den kommenden Tagen stehen für Cisco mehrere bedeutende Veranstaltungen an. Am 3. März 2025 wird der Konzern am Mobile World Congress teilnehmen, gefolgt von der Morgan Stanley TMT Conference am 4. März und der BNP Paribas Exane TMT Conference am 11. März. Anleger dürften diese Termine aufmerksam verfolgen, da sie möglicherweise neue Einblicke in die Unternehmensstrategie und Produktentwicklungen bieten könnten.

