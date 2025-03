Die Frequentis Aktie setzt ihren positiven Trend fort und konnte am vergangenen Donnerstag einen beachtlichen Zuwachs von 3,05% auf 30,40 Euro an der Wiener Börse verzeichnen. Der aufwärts gerichtete Trend bestätigte sich auch gestern, als der Kurs um weitere 2,34% auf 30,65 Euro kletterte. Die Aktie des Spezialisten für Kommunikations- und Informationssysteme für sicherheitskritische Leitzentralen zeigt sich damit in robuster Verfassung - auf Monatssicht liegt das Plus bei 9,34% und im Jahresvergleich bei 19,40%. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 397,1 Millionen Euro bleibt das Wiener Unternehmen ein interessanter Wert im Technologiesektor.

Anstehender Konferenztermin

Anleger sollten den 6. März im Auge behalten, wenn Frequentis an der Berenberg EU Opportunities Conference teilnimmt. Mit einem KUV von 0,95 erscheint die Aktie derzeit günstig bewertet, während das aktuelle KGV bei 22,10 liegt. Die Aktie notiert aktuell 28,06% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 8,81% unter dem 52-Wochen-Hoch.

