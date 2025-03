Die Talga Group Aktie verzeichnete eine bemerkenswerte Volatilität in der letzten Handelswoche. Nach einem deutlichen Anstieg von 9,8% am 27. Februar 2025 auf 0,33 USD folgte ein erheblicher Rückgang von 13,77% am darauffolgenden Handelstag. Der Kurs fiel dabei auf 0,28456 USD zurück. Die Marktkapitalisierung des australischen Spezialisten für Batterieanoden und Graphen-Zusatzstoffe beläuft sich derzeit auf 118,1 Millionen Euro bei 429,6 Millionen ausstehenden Aktien.

Finanzkennzahlen zeigen Herausforderungen

Bei der Betrachtung der aktuellen Kennzahlen fallen insbesondere das hohe Kurs-Umsatz-Verhältnis von 542,35 sowie ein negatives Kurs-Gewinn-Verhältnis von -7,91 für 2025 auf. Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei -0,07 USD, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von -3,86 führt. Trotz dieser Herausforderungen notiert die Aktie derzeit 37,76% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch weiterhin 90,55% unter dem 52-Wochen-Hoch.

