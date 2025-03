Die Canada Nickel Company verzeichnete am 27. Februar 2025 einen beachtlichen Kursanstieg von 13,74% auf 0,59344 USD. Diese positive Entwicklung steht in Zusammenhang mit den jüngsten Verbesserungen im Lieferkettenmanagement des Unternehmens. Der auf Nickel-Kobalt-Sulfid spezialisierte Bergbaukonzern hat seine betrieblichen Abläufe optimiert, was von Anlegern offenbar honoriert wurde. Der Aufwärtstrend setzte sich fort, als die Aktie am 28. Februar mit einem weiteren Plus von 1,53% bei 0,5984 USD schloss.

Ausblick auf Q1-Ergebnisse

Am 21. März 2025 wird Canada Nickel die Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 107,9 Millionen Euro und 184,7 Millionen ausstehenden Aktien bleibt das Unternehmen ein interessanter Kandidat für Anleger im Sektor der Industriemetalle. Die Aktie notiert derzeit 14,77% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Erholung hindeutet.

