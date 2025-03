Chicago, 3. März 2025 (ots/PRNewswire) -Die TikTok-Mentions-API ermöglicht leistungsstarke Einblicke und intelligenteres Markenmanagement auf einer der einflussreichsten Unterhaltungsplattformen der Welt.Brandwatch, die führende Social-Media-Management- und Consumer-Intelligence-Suite, freut sich, die Integration von Brandwatch Consumer Intelligence mit der TikTok Mentions API bekannt zu geben und damit die Partnerschaft mit einer der am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen der Welt weiter zu stärken. Mit dieser neuen Integration wird Brandwatch zu einer der ersten Plattformen, die aussagekräftige Einblicke in TikTok-Gespräche bietet und Marketingfachleute in die Lage versetzt, ihre Präsenz zu verwalten, Markenerwähnungen zu verfolgen und Kampagnen mit KI-gestützter Intelligenz zu optimieren.Eine neue Ära des TikTok-MarkenmanagementsAls offizieller TikTok-Marketingpartner bietet Brandwatch Marken wertvolle Einblicke in eine Plattform mit über 170 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Die Mentions-API liefert Daten zu Beiträgen und Kommentaren, in denen ein Markenname ausdrücklich mit @ erwähnt wird und die sich durchsetzen, so dass Marketingspezialisten diese Daten nutzen können:- Überwachen und analysieren Sie Markenerwähnungen mithilfe von TikTok Insights.- Entdecken Sie die wichtigsten Trends, die die TikTok-Landschaft prägen.- Verbessern Sie Ihre Kampagnenstrategien mit KI-gestützten Tools wie der Iris-Trend-Erkennung und der KI-gestützten Stimmungsanalyse.- Engagieren Sie sich auf einer der dynamischsten Plattformen der Welt effektiver mit Ihrer Community.Ein vertrauenswürdiger TikTok-PartnerSeit 2022 ist Brandwatch ein vertrauenswürdiger TikTok-Marketing-Partner, der einen konformen und zuverlässigen Zugang zu TikTok-Insights und -Tools bietet. Durch die zentrale Rolle beim Beta-Test und der Verfeinerung der Mentions-API stellt Brandwatch sicher, dass Marken Zugang zu den wertvollsten und umsetzbaren Erkenntnissen haben, während gleichzeitig die strengen Compliance-Standards von TikTok eingehalten werden.Generative KI-gestützte Einblicke für schnellere, intelligentere EntscheidungenBrandwatch nutzt modernste KI-Tools, darunter Iris-Peak-Erkennung und KI-gesteuerte Gesprächszusammenfassungen, um TikTok-Daten in verwertbare Informationen umzuwandeln. Das bedeutet, dass die Marken schnell trendige Momente erkennen, die Wirkung von Kampagnen messen und schnell auf schnelllebige kulturelle Momente reagieren können."Wir freuen uns sehr, unsere neue Integration mit TikToks Mentions API zu starten", sagt Channing Ferrer, Global President von Brandwatch. "TikTok ist eine unvergleichliche Inspirations- und Erkenntnisquelle für Marken und Vermarkter und bietet einen dynamischen Raum, in dem Kreativität, Kultur und Kommerz aufeinandertreffen. Diese Partnerschaft ermöglicht es Marken, die Konversationen auf TikTok anzuzapfen und so unübertroffene Möglichkeiten für das Markenmanagement und das Engagement der Community zu erschließen. Mit den KI-gestützten TikTok-Insights von Brandwatch können Marketer Daten effizient analysieren, fundierte Entscheidungen treffen und ihre TikTok-Strategie optimieren."Entdecken Sie, wie die TikTok-Integration von Brandwatch aussagekräftige Erkenntnisse liefert hier.Informationen zu BrandwatchBrandwatch ist die führende Social-Media-Management- und Consumer-Intelligence-Suite, die es Marken ermöglicht, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und von den Zielgruppen verstanden zu werden, die am wichtigsten sind. Die Hälfte der Forbes 100 vertraut auf Brandwatch und stattet die innovativsten Unternehmen der Welt mit KI-gestützten Erkenntnissen und Tools aus, um Chancen zu nutzen, das Engagement zu stärken und das Wachstum zu beschleunigen.Unsere umfassende Suite umfasst Consumer Intelligence, Influencer Marketing und preisgekröntes Social Media Management und ermöglicht es Marken und Agenturen, datengesteuerte Strategien in großem Umfang umzusetzen.Brandwatch gehört neben CisionOne und PR Newswire zur Markenfamilie von Cision.Kontakt:Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Cision Öffentlichkeitsarbeit: CisionPR@cision.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/brandwatch-erweitert-die-tiktok-partnerschaft-mit-einer-leistungsstarken-neuen-integration-302390121.htmlOriginal-Content von: Cision Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161701/5982894