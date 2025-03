© Foto: picture alliance / NurPhoto | Anusak Laowilas

Immer mehr Menschen vernetzen sich über das Internet. Video-Spiele und eSports bilden dabei wichtige Anlaufpunkte, wovon die Anbieter entsprechend stark profitieren.In einer Welt, in der sich viele neue Kontakte über Social Media anbahnen und sich Menschen weltweit über das Internet vernetzen, boomen auch Online-Videospiele und eSports. Dieser Trend beschleunigte sich während der Corona-Pandemie noch einmal deutlich. Neben der Unterhaltung und Ablenkung vom Alltag existiert ein professioneller Bereich, in dem es mittlerweile um Preisgelder in Millionenhöhe geht. Fortune Business Insights geht allein für den eSports-Markt zwischen 2024 und 2032 von einem Wachstum um 351 Prozent auf 9,29 …