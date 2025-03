Die Snowflake-Aktie ist am Donnerstag nach Zahlen in der Spitze um mehr als +14% gestiegen, am Ende des Tages reichte es aufgrund des Tech-Abverkaufs an der Wall Street aber nur zu einem Gewinn von +4,51%. Wie ist das Zahlenwerk einzuschätzen und kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen? Erwartungen übertroffen Mit den Zahlen zum vierten Quartal hat der Datenverarbeitungs-Spezialist die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Gemeldet ...

