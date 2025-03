Die Ovid Therapeutics Aktie verzeichnete am 1. März 2025 einen erneuten Rückschlag an der Börse. Der Aktienkurs fiel auf 0,53 USD, was einen leichten Tagesverlust von 0,24% bedeutet. Dieser Rückgang reiht sich in einen besorgniserregenden Trend ein, da das Papier in den letzten 30 Tagen bereits über 20% seines Wertes eingebüßt hat. Die Marktkapitalisierung des Biopharma-Unternehmens liegt aktuell bei bescheidenen 36,9 Millionen Euro, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens widerspiegelt.

Bevorstehende Termine als mögliche Wendepunkte

Für die kommende Woche stehen zwei wichtige Ereignisse an, die den Kurs beeinflussen könnten. Am 3. März wird Ovid Therapeutics an der TD Cowen Health Care Conference teilnehmen, gefolgt von der Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 am 17. März. Anleger werden besonders auf neue Entwicklungen zu den klinischen Studien des Unternehmens achten, da Ovid sich auf Medikamente gegen Epilepsie und verwandte neurologische Erkrankungen spezialisiert hat.

Anzeige

Ovid Therapeutics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ovid Therapeutics-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten Ovid Therapeutics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ovid Therapeutics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ovid Therapeutics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...