Die Booking Holdings Aktie zeigt sich Anfang März 2025 in solider Verfassung mit einem aktuellen Kurs von 4.843,50 EUR (Stand: 01. März, 10:07:33 Uhr). Im Tagesvergleich bleibt die Aktie unverändert, konnte jedoch im Monatsvergleich um 3,40% zulegen. Bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 51,01%, obwohl die Aktie aktuell 14,77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert. Mit einer Marktkapitalisierung von 158,5 Milliarden Euro bleibt der Online-Reiseanbieter ein Schwergewicht im Touristiksektor.

Anstehende Termine im Blick

Für Investoren steht ein wichtiger Termin bevor: Am 06. März 2025 wird Booking Holdings an der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference teilnehmen und im Rahmen eines Fireside Chats Einblicke in die Unternehmensstrategie geben. Das Unternehmen, das bekannte Plattformen wie Booking.com, Kayak und OpenTable betreibt, konnte seine Position als führender Online-Reiseanbieter weiter festigen.

