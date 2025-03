In der laufenden Berichtssaison gab sich nun auch der Autovermieter Sixt die Ehre. Wie erwartet konnte man für 2024 nicht unbedingt glamouröse Ergebnisse vorzeigen. Lust auf mehr macht jedoch der Ausblick für das laufende Jahr. Das Wachstum soll sich fortsetzen und negative Effekte aus dem Vorjahr entfallen.Anzeige:Schwer zu schaffen gemacht haben Sixt (DE0007231326) 2024 niedrige Restwerte in der eigenen Flotte. Nachgebessert wurde, indem der Anteil an Elektrofahrzeugen deutlich reduziert wurde. Dennoch musste im ersten Halbjahr eine Abschreibung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...