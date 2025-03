Die EverQuote Aktie verzeichnete am 1. März 2025 einen beachtlichen Tagesgewinn von 4,27 Prozent und schloss bei 26,88 USD. Der Titel konnte somit seine positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen und liegt auf Monatssicht nun 32,27 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung des Online-Versicherungsmarktplatzes beläuft sich derzeit auf 831,4 Millionen Euro. Die Aktie notiert aktuell 46,84 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 4,5 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Anstehende Investorenkonferenz

Für den kommenden Dienstag (4. März 2025) steht für EverQuote ein wichtiger Termin an. Das Unternehmen wird im Rahmen eines "Fireside Chats" auf der Raymond James Institutional Investors Conference vertreten sein. Anleger erwarten möglicherweise neue Einblicke in die Geschäftsentwicklung des in Cambridge, Massachusetts, ansässigen Unternehmens, das sich auf die Vermittlung verschiedener Versicherungsprodukte spezialisiert hat.

Anzeige

EverQuote-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue EverQuote-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten EverQuote-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für EverQuote-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

EverQuote: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...