"Die Kernprinzipien des erfolgreichen Investierens ändern sich nie. Sie bleiben immer dieselben." Das sagt Charles D. Ellis, Börsenlegende und bekannt für seine Investmentstrategien rund um Indexfonds, dargelegt in seinem Klassiker "Winning the Loser's Game". Das Buch geht zurück auf einen Zeitschriftenartikel, für den Ellis den renommierten Graham & Dodd Award erhielt. Darin plädierte er für eine Strategie des diversifizierten, kostengünstigen Investierens in Indexfonds - eine Strategie, mit ...

