Der Konzern will seine Marinesparte noch in diesem Jahr an die Börse bringen - der Kurs explodiert "Von der Tauchstation auf Wolke sieben", so ist ein Kommentar zu Thyssenkrupp im Internet überschrieben. Treffend formuliert: Die Aktie ist zum Highflyer am deutschen Markt geworden. Jüngst beflügelte sie die Fantasie um einen Börsengang der Marinesparte, der noch in diesem Jahr kommen soll.Bis zu 15 Prozent gewannen die Papiere des Konzerns, der ansonsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...