Der Kurs der Cabot Oil, Gas Aktie (heute unter Coterra Energy firmierend) blieb am 01. März 2025 bei 26,04 EUR unverändert gegenüber dem Vortag. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 5,19% hat sich die Aktie im Jahresvergleich positiv entwickelt mit einem Plus von 8,91%. Das Unternehmen, das 2021 aus dem Zusammenschluss von Cabot Oil & Gas und Cimarex Energy entstand, bereitet sich derzeit auf die kommende Piper Sandler Energy Conference am 17. März vor. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,7 Milliarden EUR bleibt der unabhängige Öl- und Gasanbieter ein bedeutender Akteur im nordamerikanischen Energiesektor.

Kennzahlen und Ausblick

Die aktuellen Kennzahlen zeigen ein KGV von 8,81 für 2025 und ein aktuelles Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,44, was im Branchenvergleich als relativ niedrig einzustufen ist. Das Unternehmen zahlt weiterhin vierteljährliche Dividenden aus, zuletzt 0,21 USD im November 2024. Der aktuelle Kurs liegt 22,17% über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 12,77% unter dem Jahreshoch.

