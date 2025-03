Da passiert doch was! Der Kurs der 3M-Aktie bewegte sich seit Ende Januar abwärts. Am Mittwoch wurde noch ein neues Tief innerhalb der laufenden Abwärtsbewegung markiert (141,76 Dollar). Doch noch am selben Tag drehte der Kurs nach oben, und die Aktie schloss deutlich im Plus. Am Donnerstag folgten Anschlussgewinne.Die Aktie ging schließlich mit einem Plus von 2,1 Prozent und einem Kurs von 150,52 Dollar aus dem US-Handel. Der Start in den Freitagshandel verlief ebenfalls positiv.Der Aktionär hatte ...

