Philipp Haas von investresearch stellt in seinem aktuellen Video fünf interessante Aktien vor, die in den Wikifolios für März 2025 gekauft wurden. Diese Aktien sind keine Anlageempfehlung, bieten aber spannende Investmentchancen in unterschiedlichen Branchen und Regionen. Hier sind die fünf Unternehmen im Überblick: 1. XP Inc. (Brasilien) XP Inc. ist ein brasilianisches Finanzunternehmen, das als Mischung aus Trade Republic, MLP und einer Investmentbank gesehen werden kann. Brasilien gilt nach China als einer der günstigsten Märkte weltweit. Nach wirtschaftlichen Turbulenzen mit hohen Zinsen und Währungsschwankungen stabilisiert sich das Land zunehmend. XP Inc. bietet drei Geschäftsbereiche: Mit einem einstelligen KGV, einer Dividendenrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...