© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

Der französische Kosmetik- und Luxusgüterkonzern L'Oreal bietet ein starkes Geschäftsmodell und eine zuverlässig steigende Dividende.Hinter Anlegerinnen und Anleger liegt eine weitere Woche, in der europäische Basiswerte US-Aktien outperformen konnten. Während in Deutschland der Wahlausgang zu einer als stabil geltenden Zweierkoalition führen wird, blieben Investoren über den politischen Kurs der USA verunsichert. Gleichzeitig fiel die Kursreaktion auf die von Nvidia vorgelegten Quartalszahlen enttäuschend aus. Das sorgte für eine anhaltende Rotation von US-Werten in europäische. Dieser Entwicklung folgend hat sich der wallstreetONLINE Dividenden-Radar erneut in Europa nach …