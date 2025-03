Der niederländische Medizintechnikkonzern Koninklijke Philips verzeichnete Ende Februar einen erheblichen Kursrückgang von 2,19 Prozent. Die Aktie liegt aktuell bei 25,00 EUR (Stand: 01. März 2025) und hat damit innerhalb des letzten Monats 5,90 Prozent an Wert eingebüßt. Trotz dieser jüngsten Entwicklung zeigt sich im Jahresvergleich ein positives Bild mit einem Zuwachs von 34,63 Prozent. Der Technologiekonzern, der sich auf Healthcare- und Gesundheitsprodukte spezialisiert hat, notiert derzeit 26,57 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 20,86 Prozent unter seinem Jahreshöchstwert.

Bevorstehende Konferenzteilnahme

In den kommenden Tagen wird Philips an der UBS European Healthcare Conference teilnehmen, die am 3. und 4. März 2025 stattfindet. Kurz darauf folgt am 13. März eine Roadshow mit BNP Paribas. Für Anleger könnten diese Veranstaltungen wichtige Einblicke in die zukünftige Strategie des Konzerns liefern, der mit einer Marktkapitalisierung von 24,2 Milliarden Euro zu den bedeutenden Akteuren im Gesundheitstechnologiesektor zählt.

