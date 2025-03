Fortschrittliche Trading-KI Mind of Pepe findet und schafft neue Chancen

Nach rund einem Monat hat der Vorverkauf des neuartigen KI-Agenten Mind of Pepe mittlerweile eine beachtliche Summe von 6,98 Mio. USD erzielt. Denn die Investoren interessieren sich für den vielversprechenden Echtzeittrendindikator mit Tokenlaunch-Funktion, Web3-Assistenten und mehr.

Das Projekt startet zu einem Zeitpunkt, während dem die Marktbedingungen hervorragende langfristige Chancen schaffen. Die Marktstimmung kann der KI-Agent Mind of Pepe künftig effektiv analysieren und markttreibende Erkenntnisse aufdecken, auf welche die $MIND-Tokeninhaber Zugriff erhalten.

Dabei verfolgt er kontinuierlich die Trends und kann mit diesen Erkenntnissen auch virale Memecoins starten. Aber auch den Krypto-Alltag kann der Web3-Assistent für Anfänger und Fortgeschrittene besonders praktisch und komfortabel gestalten.

In weniger als 35 Stunden wird die aktuelle Vorverkaufsphase abgeschlossen, in welcher die $MIND-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,0034265 USD erhältlich sind. Bis zur Markteinführung werden noch weitere Preiserhöhung erfolgen, sodass die Zeit für Interessierte drängt.

Korrektur des Krypto-Marktes kann mit KI-Analysen von Mind of Pepe besser überstanden werden

Noch am Freitag hat Bitcoin unter der Marke von 80.000 USD notiert, nachdem er vor Kurzem über 108.000 USD gestanden hatte. Auch bei den Bitcoin-ETFs wurden zuletzt wieder größere Abzüge verbucht. So ist die Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes auf 2,63 Bil. USD gefallen, wobei zuletzt wieder eine kleine Erholung bis auf 2,79 Mrd. USD stattfand.

Mittelflüsse der Bitcoin-ETFs | Quelle: CoinGlass

Dennoch befindet sich die Stimmung der Investoren weiterhin im Bereich der extremen Angst. Die hohen Verluste zeigen die große Schwankungsbreite des Krypto-Marktes auf, wobei sie bei den Altcoins noch deutlich höher ist, von denen nicht wenige über 50 % verloren haben.

Nun können Sie die Coins für die Hälfte des Preises kaufen und bei dem Erreichen des Allzeithochs Ihr Geld schnell durch eine Rendite von 100 % verdoppeln. Daher stellt gerade die Volatilität eine große Chance dar, wenn man die markttreibenden Faktoren dahinter versteht.

Genau an dieser Stelle setzt jetzt Mind of Pepe mit seinem KI-Agenten an und soll besonders fortschrittliche Echtzeitanalysen für den Krypto-Markt bereitstellen. Denn die Datenflut kann insbesondere für Kleinanleger mit wenig Zeit überwältigend sein.

Mind of Pepe hilft Investoren bei steigenden und fallenden Kursen

Während in Bullenmärkten fast jeder aufgrund der breiten Anstiege zu einem Gewinner gehört, gestaltet sich die Lage für Anleger in einem Bärenmarkt schon deutlich schwieriger. So geht es um Verlustbegrenzungen, Gewinnabsicherungen und andere Strategien wie Total-Return, um Risiken auszugleichen.

So können sogar mit fallenden Kursen Gewinne erzielt werden, wie über Futures, CFDs und Optionen. Der fortschrittliche KI-Agent Mind of Pepe soll basierend auf seinen Analysen die Handelsstrategien kontinuierlich optimieren, sodass auch noch deutlich mehr möglich ist, was unter dem Begriff der "Blackbox" irgendwann sogar die menschlichen Kapazitäten übersteigt.

Für einen einzelnen Menschen wäre es etwa unmöglich, alle Chats in den sozialen Medien gleichzeitig auf alle Begriffe und Stimmungen in Echtzeit zu analysieren, um auf diese Weise die Schwarmintelligenz zu nutzen. Dies soll nun jedoch Mind of Pepe können.

Somit könnte es dann auch, je nach genutzter Strategie, irrelevant sein, ob der breite Krypto-Markt gerade steigt oder fällt. Schließlich gibt es häufig einzelne Coins, welche in einem Bärenmarkt entgegen dem Rest kurzfristig hohe Gewinne erzielen. Aber auch mit fallenden Kursen können Renditen erwirtschaftet werden.

Mind of Pepe soll jedoch auch Wallets verwalten können und besonders interoperabel sein, sodass er für seine Nutzer theoretisch auch passive Krypto-Einkommen erschließen kann. Durch einen Vergleich der verschiedenen Anbieter können diese somit die besten Renditen erhalten.

Der KI-Agent wurde insbesondere für das Trading entwickelt und verarbeitet die Datenflut für die Investoren automatisch. Somit können sie direkt umsetzbare Markteinblicke erhalten, was die Notwendigkeit von manuellen Analysen eliminiert. Zudem soll Mind of Pepe ausgesprochen interoperabel sein, sodass sich die Ideen auch schnell mit einem Handelsroboter umsetzen lassen, um keine Zeit zu verlieren.

Ebenso kann Mind of Pepe seine Trenderkenntnisse nutzen, um sofort die besten Ideen in Form von Memecoins zu tokenisieren. Wie stark es bei dem Erfolg der Attention-Memetoken auf die Geschwindigkeit ankommt, zeigen die zahlreichen Beispiele des Broccoli-Coins, die als Hommage für den Hund des ehemaligen Binance-Geschäftsführers erstellt wurden.

Mind of Pepe schlägt Wellen auf dem Krypto-Markt

Bei Mind of Pepe handelt es sich um einen der ersten KI-Agenten des Krypto-Marktes, welcher über solche Fähigkeiten verfügt. Daher ist es kein Wunder, dass zahlreiche Medien und Analysten den Coin näher betrachtet haben.

Unter anderem berichtete die bekannte Krypto-Nachrichtenseite Cryptonews, dass es einer der besten KI-Coins sei, was sie auf die Fusion aus Memecoin und KI zurückführen. Denn diesen Sektoren wird für das aktuelle Jahr ein hohes Wachstum prognostiziert.

Die Technologie von Mind of Pepe wurde von Borch Crypto und NASS Crypto gelobt, wobei Borch sogar ein Steigerungspotenzial von 20x in Aussicht stellt, sobald dieser an den Börsen eingeführt wurde.

Natürlich handelt es sich dabei lediglich um Spekulationen, für welche das Projekt auch eine überzeugende Technologie vorweisen muss, um diese zu rechtfertigen. Dennoch ist es eine vielversprechende Perspektive.

Die zentrale Fähigkeit ist, dass er den Händler bei der Orientierung und der schnellen Aufspürung der besten Chancen des Krypto-Marktes hilft, um profitable Handelsmöglichkeiten zu finden.

Als Nächstes steht der Abschluss der Finanzierungsphase an, mit dessen Mitteln die Entwicklungen finanziert werden sollen. Dann wird die Technologie eingeführt, welche für einen organische Nachfrage und somit steigende Kurse sorgen kann.

Nur noch 35 Stunden für Vorverkaufsphase von Mind of Pepe

Mind of Pepe wird möglicherweise zu einer Art DeepSeek oder ChatGPT des Krypto-Tradings. Noch können Investoren früh in dieses visionäre Projekt einsteigen und es unterstützen, um großzügiger belohnt zu werden.

Möglich ist die Teilnahme über die Website, nachdem Sie dort eine digitale Geldbörse wie die auf Presales spezialisierte Best Wallet verbinden. Ebenso finden Sie den Presale in dieser in der Rubrik "Upcoming Tokens". Zahlen können Sie mit ETH, USDT und mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen.

Mithilfe der Best Wallet erhalten Sie besonders früh Zugriff auf die neuesten Presales, wobei dieser handverlesen wurden. Zudem werden die Coins früher in dem Portfolio und passende News angezeigt. Herunterladen können Sie die Wallet über den Google Play Store und den Apple App Store.

Der Gemeinschaft von Mind of Pepe können Sie sich über X und Telegram anschließen, um nichts zu verpassen.

Jetzt mehr über Mind of Pepe erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.