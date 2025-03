© Foto: getty images

Christopher Paul Gardner wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Zeitweise war er sogar mit seinem Sohn obdachlos. Seine bewegende Geschichte wurde 2006 mit Will Smith in der Hauptrolle verfilmt: "The pursuit of happiness""Du kannst dich nur auf dich selbst verlassen. Die Kavallerie kommt nicht." Bettye Gardner richtet diese Worte an ihren kleinen Sohn Chris. Das Leben von diesem Jungen, ist durch häusliche Gewalt geprägt: Sein Stiefvater misshandelt ihn und seine Halbgeschwister. Mit acht Jahren kommt er in eine Pflegefamilie. Christopher Paul Gardner ist 1954 in Milwaukee, Wisconsin, geboren. Als junger Erwachsener geht er in die Navy. 1974 zog er nach San Francisco, und assistierte einem …