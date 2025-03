Hot Stocks: Das sind heißesten US-Aktien der KW 9 / 2025!

Trotz Selensky-Rauswurf aus dem Weißen Haus!

S&P500 überrascht mit langer grüner Kerze!

Die vergangene Woche war zunächst von deutlichen Kursverlusten geprägt. Zum Wochenschluss gab es dennoch eine versöhnliche lange grüne Kerze beim S&P500, die angesichts der jüngsten Ereignisse im Weißen Haus doch überrascht. US-Präsident Trump schmeißt seinen ukrainischen Amtskollegen hochkant raus. Wer einen Absturz bei diesem Szenario erwartet hätte, lag falsch! Der Leitindex zog gegen Börsenschluss am Freitag noch einmal kräftig an. Dies zeigt einmal mehr, dass die Nachrichtenlage nur bedingt Einfluss auf die Entwicklung an den Börsen hat. Insgesamt bleibt die Lage unübersichtlich, die vons präsentierten Aktien haben sich aber gut gesschlagen.

Welltower Inc. (WELL) - ISIN US95040Q1040

Welltower ist eine Immobilien-REIT mit Investitionsschwerpunkt im Gesundheitssektor. Für das Unternehmen gibt es deutliche Steuervorteile, da der Großteil des Gewinns per Dividende (2024e 2.03 Prozent) an die Anteilseigner ausgeschüttet wird. Ein intakter Aufwärtstrend und ein aktuelles Allzeithoch signalisieren, dass es bestens läuft. Für Long-Einstiege sind wir schon etwas weit weg vom 50er-EMA.

Mastercard Incorporated (MA) - ISIN US57636Q1040

Mastercard zeigt ebenfalls eine superstarke Performance. Der Kreditkartenanbieter könnte in Kürze mit einem neuen Allzeithoch den Aufwärtstrend bestätigen. Seit 2021 gibt es zweistellige Gewinnzuwächse. Auch die Dividenden steigen seit vielen Jahren stetig. Bei einer Annäherung an die gleitenden Durchschnitte könnten Long Trades wieder interessant werden.

Snowflake Inc. (SNOW) - ISIN US8334451098

Snowflake ist ein Cloud-basiertes Data Warehousing-Unternehmen, das eine moderne Plattform zur Datenspeicherung und -analyse anbietet. Es zeichnet sich durch seine Cloud-native Architektur aus, die Rechenleistung und Speicher trennt, was flexible Skalierung ermöglicht. Die Plattform unterstützt mehrere Cloud-Anbieter (AWS, Azure, Google Cloud), ermöglicht sicheres Data Sharing und verarbeitet sowohl strukturierte als auch semi-strukturierte Daten. Unternehmen nutzen Snowflake hauptsächlich für Business Intelligence, Datenanalyse und als zentrale Datenplattform. Das Unternehmen schreibt bislang und in absehbarer Zukunft tiefrote Zahlen, überzeugt aber mit einer tollen charttechnischen Entwicklung, u. a. mit einem Mega Gap Up im vergangen November. Vor Long-Einstiegen wäre eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau wünschenswert..

Energy Transfer LP (ET) - ISIN US29273V1008

Der US-amerikanische Energieriese Energy Transfer Partners, ins Leben gerufen 1995 durch Kelcy L. Warren, kontrolliert heute die bekannten Marken Sunoco und Sunoco Logistics. Das Imperium des Konzerns erstreckt sich über ein gewaltiges Netzwerk von insgesamt 100.500 Kilometern an Erdgas- und NGL-Leitungen. Hinzu kommen 9.500 Kilometer Rohöl-Transportwege sowie 4.350 Kilometer Produktleitungen für weiterverarbeitete Erzeugnisse. An der Verkaufsfront betreibt ETP ein beachtliches Portfolio von 1.340 Tankstellen, die das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur im amerikanischen Energieversorgungssektor machen. Das Unternehmen erwartet einen neuen Rekordgewinn für das laufende Jahr. Die Dividende steigt von Jahr zu Jahr und liegt bei einer Dividendenrendite von rund 7 Prozent. Steigende Ölpreise könnten das Wertpapier wieder auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte führen, wo es dann weiteres Momentum entwickeln könnte.

Fiserv, Inc. (FI) - ISIN US3377381088

Fiserv ist ein globales Fintech-Unternehmen, das Technologielösungen für die Finanzbranche anbietet. Es entwickelt Software und Dienstleistungen für Banken, Kreditgenossenschaften und Händler, darunter Kernsysteme für Banken, Zahlungsabwicklung, digitales Banking, Risikomanagement und Datenanalyse. Das Unternehmen unterstützt Finanzinstitute bei der digitalen Transformation und der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Die Gewinnsteigerung von rund 8 Prozent liegt etwas unter den Vorjahren. Mit der Übernahme des kanadischen Digitalbanking-Unternehmens Payfare könnte es aber gelingen, die starke Marktposition auszubauen. Ein intakter Aufwärtstrend und eine Nähe zum Allzeithoch zeigen, dass die Bullen an Bord sind. Trader sollten nach Kaufgelegenheiten Ausschau halten-.

Tagescharts vom 28.02.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 01.03.2025

