München (ots) -Dynamo kehrt nach 7 Spieltagen und zuletzt 2 Niederlagen an die Spitze der 3. Liga zurück: 3:0 gegen Verl - so souverän herausgespielt wie es das Ergebnis hergibt. Trainer Thomas Stamm war erleichtert, Dresdens Geschäftsführer Thomas Brendel will keinen Überschwang: "Du gewinnst das Spiel, bist Erster und alles ist super. Die Liga ist unglaublich eng und es wird immer so weitergehen. So gut das auch für die Zuschauer ist, so sehr sehen wir uns jede Woche unter Druck."Eine 514 Kilometer lange Busfahrt kann auch Spaß machen. Für den VfL Osnabrück etwa, der nach dem 2:1 in Cottbus schon das 9. Spiel ungeschlagen ist und nun auf 32 Punkte kommt. Deshalb hat Marco Antwerpen seinen Senkrechtstartern des Jahres versprochen: "Wir freuen uns auf eine lange Busfahrt, aber da werden wir es auch ein bisschen krachen lassen." Antwerpen fand vor allem die 2. Halbzeit "schon sehr abgezockt, wie wir es gemacht und verteidigt haben. Cottbus hat in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren." Sein Energie-Pendant Claus-Dieter Wollitz erklärte: "Jede Niederlage ist irgendwo unnötig." Dabei war Cottbus durch einen zweifelhaften Handelfmeter zum 1:1 noch begünstigt worden.Auch RW Essen hat einen Topsstart in 2025 erwischt: diesmal 1:0 beim BVB II, der 4. Sieg in Folge. Uwe Koschinat, Trainer Essen: "Diese Serie stärkt ungemein." Die RWE-Fans haben Koschinat liebgewonnen. "Uwe, Uwe"-Rufe gab's nach dem eigenwechselten Erfolg durch Mizuta per Traumtor. Klaus Gjasula lobt Koschinat: "Der Trainer ist der Vater des Erfolgs. Er setzt die Puzzle-Teile richtig zusammen. Momentan ist es überragend und er tut alles dafür, dass wir ein Team sind, ein eingeschworener Haufen."Auch wenn es die Löwen anders sahen: erst 2 Traumtore eröffneten den 3:1-Erfolg beim Vorletzten Hannover 96. Eines davon erzielte Schlitzohr Tunay Deniz, der einen Freistoß zum 1:1 versenkte, als alle mit einer Flanke rechneten: "Ich bin auch ein bisschen für meine Geniestreiche bekannt und das habe ich heute wieder bewiesen." Pfeif auf Bescheidenheit bei den Löwen, die aktuell auf 32 Punkte kommen - also noch im Abstiegskampf stecken.Ungewöhnliche Freudentänze bei Ingolstadts Trainerin Sabrina Wittmann nach dem 2:1 gegen Sandhausen, in Wiesbaden hängt nach dem 0:2 gegen Aue der Haussegen schief: "Es ist so ein bisschen niederschmetternd", erklärt Sascha Mockenhaupt die Schwankungen des selbsterklärten Aufstiegskandidaten.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 26. Spieltag in der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit der 3. Liga bei Magenta Sport am Sonntag. Ab 13.15 Uhr empfängt Waldhof Mannheim Alemannia Aachen im Kellerduell, ab 19.15 Uhr die Pokalhelden der Arminia Bielefeld den zuletzt starken Nachwuchs des VfB Stuttgart.Dynamo Dresden - SC Verl 3:0Chance genutzt! Dank eines souveränen 3:0-Sieges überholt Dynamo Dresden den bisherigen Tabellenführer Cottbus. Und das, obwohl die eigene Formkurve, mit nur zwei Siegen aus den vergangenen 5 Spielen eher durchwachsen ist. Dennoch gibt es das erste zu-Null-Spiel seit dem 3:0 in Unterhaching Mitte Dezember. Die Verler bleiben das 3. Spiel in Folge sieglos, finden sich auf Platz 8 jedoch im gesicherten Mittelfeld wieder.Thomas Stamm, Trainer Dresden: "Wir hatten viele Balleroberungen in den ersten 20 bis 25 Minuten. Da können wir auch höher führen. Ich glaube, wir haben bis zur 30. Minute gar nichts zugelassen. Dann haben wir schon vor dem Spiel gesagt, was für eine Qualität Verl hat, sie in den letzten Jahren auch entwickelt haben. Riesenkompliment. Von daher wissen wir das gut einzuschätzen, wenn du 30 bis 35 Minuten keine Torchance zulässt. Die 15 Minuten vor der Pause waren nicht unsere besten. Da haben wir probiert, umzustellen, haben auch in der Pause nochmal ein, zwei Sachen angesprochen. Wir sind dann mit einem Tick mehr Druck rausgekommen. Da war Verl nicht mehr ganz so in der Lage, uns einzuschnüren. Wenn du die letzten 10 Minuten nimmst, wo wir nochmal umgestellt haben, gibt es nicht ganz so viele Chancen, die wir in den zweiten 45 zugelassen haben. Von daher bin ich zufrieden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V29ZQXhwZUt5aTM1aWFzRkM0WlFSWVlTMDRIVDVGMG5TdVZZTHBVT0JOZz0=Dominik Kother, Dresdens Torschütze zum 3:0: "Ich glaube, es waren sogar meine ersten Ballkontakte. Die Annahme war der erste und der Schuss der zweite. Ist schön, dass man direkt so reinkommen kann."...zum Spiel: "Das war enorm wichtig. Die Jungs waren direkt von Minute 1 da, haben direkt früh das 1:0 gemacht, unsere ersten Chancen genutzt. Dann haben wir einfach gut weitergespielt, weiterhin zu jeder Minute wach und haben endlich mal wieder zu Null gespielt. Ich denke, das ist auch sehr wichtig für uns. Es war ein gutes Spiel." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T1BvcytwdUlZTnVYVGlzUnJXck1kT0YwbTBtTTF0aXNjWUZmcExaMmxmcz0=Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport Dresden, zur Tabellenführung: "Momentan sind wir ein Tor besser. Du gewinnst das Spiel, bist Erster und alles ist super. Wenn du das Spiel verlierst, bist du auf einmal in einer schwierigen Phase oder einer schwierigen Situation. Die Liga ist unglaublich eng und es wird immer so weitergehen. Wir werden jede Woche über die gleiche Situation reden. So gut das auch für die Zuschauer ist, so sehr sehen wir uns jede Woche unter Druck. Man sieht das bei den anderen Mannschaften auch, zum Beispiel auch Cottbus. Jeder bekommt seine Schwierigkeiten. Gerade auswärts haben wir momentan das ein oder andere Problem, versuchen natürlich unsere Heimspiele zu gewinnen. Das ist erstmal primär wichtig." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SHdibDFwd1hPL000T0pJQkFKekVBZTBIakY2dWhRbGRCbjVmK3JOKzVDbz0=Alexander Ende, Trainer Verl: "Ganz schwache Anfangsphase. Wir haben die 1. Viertelstunde komplett verschlafen und lagen zurecht 1:0 zurück. Wenn du bei Dynamo Dresden spielst, darfst du dir sowas nicht erlauben. Hier musst du von der 1. Minute an da sein. Das waren wir nicht. Dann waren wir in Rückstand. Ich finde, dass wir bis zur Halbzeit unsere Anteile hatten. Dann kommt das nächste Thema. Wir haben gesagt, Effektivität. Wir müssen die wenigen Sachen, die wir bekommen, finalisieren. Ich hatte Anfang der 2. Halbzeit das Gefühl, dass für uns auf jeden Fall noch was möglich ist. Mit der ersten Umschaltaktion klingelt's erneut. Hinten raus waren wir nicht gut genug, um hier für irgendwas infrage zu kommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cjFZWk0yNkxpc241Um5RL01uNnlFVHpGaWJQVTRrSno0NWlycmpoM0t0MD0=Energie Cottbus - VfL Osnabrück 1:2Es läuft weiter für Osnabrück unter Marco Antwerpen! Marcus Müller bezwingt per Doppelpack den Tabellenführer und sorgt für das 9. ungeschlagene Spiel am Stück für den VfL. Dabei gab's beim Cottbusser 1:1 per Handelfmeter zunächst noch Ärger, der nie einer war. Niklas Niehoff bekam den Ball bei einer Grätsche an den ausgefahrenen Arm. Tolcay Cigerci traf zum 1:1. Cottbus kassiert die 2. Niederlage am Stück. Osnabrück findet sich 5 Punkte vor dem Relegationsplatz auf Rang 13.Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus: "Jede Niederlage ist irgendwo unnötig. Wir waren gut in der 1. Halbzeit drin, obwohl wir einen Tick schwer reingekommen sind, aber haben dann aus meiner Sicht das Spiel kontrolliert, gute Phasen gehabt, gute Ballgewinne, zwei Top-Chancen mit Borgmann und Copado. Nur kann nicht jede Top-Chance reingehen. Das hatten wir auf der anderen Seite das ein oder andere Mal. Nach der Halbzeit haben wir 20 Minuten keinen Ball gehalten, wir haben die Spielkontrolle abgegeben, wir haben zu einfache Ballverluste gehabt. Dann kommen diese Wellen. Es war klar, mit dem Handelfmeter, so wie der Schiedsrichter in der Halbzeit in den Katakomben belegt worden ist, dass Osnabrück in die Box wollte. Es gab davor schon eine Aktion, wo ein Spieler gefallen ist und er abgewunken hat. Und dann gibt er in so einer kniffligen Situation Elfmeter. Selbst der vierte Offizielle war der Meinung, dass mehr Ball gespielt worden ist. Dann wird die Frage sein, war es im Sechzehner oder war es nicht im Sechzehner? Der junge Mann (der Schiedsrichter, d. Red.) hat es nicht extra gemacht. Was ich ihm wünsche, ist, dass er eine Linie im Spiel hat." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NUlobjR5NFVpTmx2N1FJWTFuT1NCQjQ2SjhIRlZQcW1jR1RVMkZvVDZTWT0=Tolcay Cigerci, Spieler Cottbus: "Hier sieht man es gut, dass das nicht im Sechzehner ist, wenn ich ehrlich bin. Das ist immer so knifflig, 50:50. Ich glaube, bei unserem Elfmeter kann man auch 50:50 pfeifen. Aus meinem Blickwinkel war es ganz klar Handspiel. Aber es gibt auch Schiris, die den nicht pfeifen. Er hat zwei gepfiffen, einen für uns, einen gegen uns. Das ist ärgerlich. Ich denke, hinten raus hätten wir zumindest einen Punkt verdient. Aber dann müssen wir nächste Woche weitermachen." Der Link zum Interview:: clipro.tv/player?publishJobID=dmpNanAxcTlrVjBZWTcrQ1ZCK3RBQlY1VmpxbDAxOTFQYllZSXdKOXZlTT0=Marco Antwerpen, Trainer Osnabrück: "Wir sind erstmal sehr, sehr gut in die Partie gestartet, haben wenig zugelassen. Wir hatten ab der 35. Minute zu viele einfache Ballverluste. Das macht Cottbus auch überragend gut, mit den Kontern. Das ist nicht immer leicht zu verteidigen. Wir hatten in der Phase sicherlich auch Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten. In der 2. Halbzeit fand ich es schon sehr abgezockt, wie wir es gemacht und verteidigt haben. Cottbus hat in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren. Von daher ist es eine schwierige Aufgabe hier."...zur derzeitigen Form seiner Mannschaft, mit 9 ungeschlagenen Spielen am Stück: "Meine Mannschaft macht mich sehr stolz. Wie wir das spielen und mit was für einer Leidenschaft wir auf dem Platz sind, aber auch fußballerische Akzente setzen. Das macht schon extrem viel Spaß. Heute hat Marcus Müller getroffen. Das setzt dem Ganzen die Krone auf. Von daher sind wir sehr, sehr stolz, mit dem ganzen Trainerteam. Wir freuen uns auf eine lange Busfahrt, aber da werden wir es auch ein bisschen krachen lassen."Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dmpNanAxcTlrVjBZWTcrQ1ZCK3RBQlY1VmpxbDAxOTFQYllZSXdKOXZlTT0=Marcus Müller, Spieler Osnabrück und Doppeltorschütze, mit kratziger Stimme im Interview: "Ich habe zum Glück auch das Vertrauen vom Trainer bekommen. Er hat mir das Vertrauen immer geschenkt. Er hat gesagt, du machst deine Tore. Mach das, was du machst, arbeite, wie du es Spiel für Spiel machst. Du gibst unserer Mannschaft sehr viel. Da muss ich auch ein Riesenlob an den Trainer aussprechen, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat. Es bringt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, jetzt treffe ich nicht, was soll ich machen? Deswegen bin ich im Kopf klargeblieben. Man wird immer belohnt, wenn man hart arbeitet."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NUlobjR5NFVpTmx2N1FJWTFuT1NCQjQ2SjhIRlZQcW1jR1RVMkZvVDZTWT0=Hannover 96 II - TSV 1860 München 1:3Dann doch noch ein Spektakel-Sieg für die Löwen dank zweier Traumtore! Trotz anfänglichen Rückstands und der nächsten drohenden Blamage (nach dem 0:1 gegen die eigene U23 in einem Test unter der Woche), bescheren Tunay Deniz, Julian Guttau und Patrick Hobsch einen 5-Punkte-Vorsprung auf die rote Zone. Zwischenzeitlich können sich die Löwen bei Keeper Hiller bedanken, der mindestens 3-mal super reagierte. Hannover bleibt Vorletzter.Timo Struckmeier, Co-Trainer Hannover: "Das muss man so sagen, dass es eine verdiente Niederlage war. Wir haben uns ein bisschen schwergetan, reinzukommen. Nach einer Viertelstunde war es schon besser. Wir machen dann auch verdient das 1:0. Das war okay, das wollten wir mitnehmen. In der 2. Halbzeit waren wir dann klar unterlegen, haben Standards zugelassen, wir kriegen drei Standardgegentore. Wir haben die große Chance zum 2:0. Wenn wir die machen, geht es anders aus. Am Ende muss man sagen, dass der Druck, mit vielen Einwürfen, mit vielen Standards und einer wahnsinnigen Qualität von 1860, die Niederlage leider so in Ordnung geht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aWcrUDNXTXhzZURyZExZdWJUeks1aEZrZ1E5L29kRU1zNFFZZjF4ZTF5QT0=Schlitzohr Tunay Deniz, Spieler München: "Momentan fühlt es sich sehr gut an. Der Trainer hat es ja auch schon angesprochen, mit den Endspielen. Und heute haben wir das erste Endspiel gewonnen. Das wollten wir auch so angehen. Ich glaube, in der 1. Halbzeit haben wir auch ein super Spiel hingelegt. Der Gegner macht direkt mit der ersten Chance ein Tor. Wir wussten schon in der 1. Halbzeit, dass wir das Spiel auf unsere Seite ziehen werden, wenn wir einfach so weiterspielen. Am Ende haben wir verdient 3:1 gewonnen."...zu seinem Freistoß-Trick zum 1:1: "Ich habe gesehen, dass er (Leon-Oumar Wechsel, Torhüter Hannover, d. Red.) relativ weit am zweiten Pfosten steht. Dann dachte ich, probiere ich mein Glück. So einen schlechten Schuss habe ich nicht. Dass er dann so gut reingeht, umso besser. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen für meine Geniestreiche bekannt und das habe ich heute wieder bewiesen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aWcrUDNXTXhzZURyZExZdWJUeks1aEZrZ1E5L29kRU1zNFFZZjF4ZTF5QT0=Patrick Glöckner, Trainer München: "Ich glaube, dass wir ein Spiel mit zwei genialen Momenten gesehen haben. Das ist die Kreativität und das, was den Zuschauern wahrscheinlich Spaß macht, dass man solche Tore miterlebt. Nach dem Rückstand wieder so zurückzukommen, wie wir es getan haben. Wir haben generell ein gutes Spiel gemacht. Aber Hannover war extrem kaltschnäuzig in der einen Aktion. Wir haben in Sachen Zielwasser ein bisschen Nachholbedarf gehabt. Das haben wir in der 2. Halbzeit zum Glück besser gemacht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aWcrUDNXTXhzZURyZExZdWJUeks1aEZrZ1E5L29kRU1zNFFZZjF4ZTF5QT0=Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue 0:2Zweiter, verdienter Sieg in Folge für Aue unter Trainer Jens Härtel. 37 Punkte machen sie nicht zu einem unmittelbaren Aufstiegskandidaten, aber zumindest haben sie Wiesbaden eingeholt und die Arbeit von Härtel trägt Früchte."Wenn ich so ein Heimspiel sehen würde, dann würde ich auch pfeifen!" - Sascha Mockenhaupt, Mann für den Klartext bei Wiesbaden, versteht den Unmut der Fans und will keine Diskussion über den Schiedsrichter haben: "Wir müssen sicher nicht die Schiedsrichter-Leistung analysieren. Es ist so ein bisschen niederschmetternd, weil wir gefühlt 2 gute Spiele machen, dann 2 schlechte. Letzte Woche in Sandhausen waren wir supergriffig, heute haben wir wieder alles vermissen lassen. Jetzt nach dem Spiel bist du eigentlich sprachlos. Wir hatten genug Spieler auf dem Platz, die sich hinterfragen müssen. Es kann nicht sein, dass wir so gut sein können und dann so schlecht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N0gwSEhRb0VJZmdsVG9NRFJObGlRRDlrYkIvdmJjU01PTjdFb2dMTlNuRT0="Siege machen immer was mit einer Mannschaft. Heute sind wir drangeblieben und das war wichtig. Wir mussten sehr viel eigene Energie aufbringen, das haben wir getan", bilanziert Jens Härtel, Trainer Aue: "Das war eine blitzsaubere Auswärtsleistung meiner Mannschaft Wir haben eine richtig gute 1. Hälfte gespielt, wir müssen mehr wie mit einem Tor führen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bGh3amtyNjJmdzdrUkYzOVBjUFJJWFYrV1djcTdKbUVUZVZGanlpajZ6TT0=Borussia Dortmund II - Rot-Weiss Essen 0:1Mizuta knalllt den Ball kurz vor Schluss (86.) satt aus der Drehung unter die Latte - super Tor für die super RWE-Serie: 4. Sieg in Folge, der 6. Dreier aus 7 Spielen: 33 Punkte! Der BVB schwächt sich durch eine gelbrote Karte für Kabar (62.) erneut selbst. "Uwe, Uwe" war von den RWE-Fans zu hören. Trainer werden in Essen gern schnell vergöttert.Uwe Koschinat, Trainer Essen: "Knackpunkt war die Gelbrote Karte. Ab da war klar, dass wir unheimlich drücken, dass wir gierig sind auf dieses Tor. Diese Serie stärkt ungemein."Koschinat gelingt fast alles, hat für Mizuta als Einwechselspieler auch noch ein glückliches Händchen: "Riesenkompliment, dass Kaito ruhig bleibt. Denn aufgrund seiner Trainingsleistung hätte er es eigentlich verdient, von Anfang an zu spielen. Aber aktuell hat sich so eine Truppe gefunden,die sehr stabil ist. Wenn dann hinten ein Einwechselspieler so das Spiel entscheidet, dann ist das ein gutes Zeichen für die gesamte Truppe."Frei gibt's dennoch nicht: "Auf keinen Fall. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt. Wir wandern in eine Englische Woche. Wir brauchen da jeden. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder in einer optimalen Verfassung ist." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZTcyNU02L1BzbEExY3B5dDZlYmZPWUxpZWR1aG9PNzhLbDFuR1dzTUZDRT0=Klaus Gjasula ist so was wie der Punkte-Garant der Essener - mit ihm gab's 16 Punkte: "Das hört sich gut an." Viel wichtiger sei aber Trainer Koschinat: "Der Trainer ist der Vater des Erfolgs. Er setzt die Puzzle-Teile richtig zusammen. Momentan ist es überragend und er tut alles dafür, dass wir ein Team sind, ein eingeschworener Haufen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RUhnTElrZlByWnFNRE9kNmQySzNGeXBiTTB1dngySjlDNW4vQTgvOXZ4VT0="Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft", findet Jan Zimmermann, Trainer Dortmund. Er holte mit seinen Youngsters nur einen Sieg aus den letzte 6 Spielen, hat nun solide 33 Punkte: "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Dass Essen Qualität hate, dass wussten wir vorher. Aber wir haben spielerisch super Lösungen gefunden. Uns hat der letzte Punch gefehlt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ajhiWEUxSVRsQ1UrK3Q2WmRrNDVnMFFaaTBNaEk5YWE2U0lZaTBFejRBND0=FC Ingolstadt 04 - SV Sandhausen 2:1Comeback-Sieg für das Team von Sabrina Wittmann! Mit einem äußerst entschlossenen Elfmeter besiegelte Sebastian Gronning den Erfolg der Ingolstädter, die 3 Punkte hinter dem Relegationsplatz bleiben. Sandhausen muss den TSV 1860 vorbeiziehen lassen und ist mittlerweile auf Rang 15.Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt, war nach dem Abpfiff außer Rand und Band: "Weil wir unfassbar viel investiert haben, hat das Siegtor relativ viel bei mir ausgelöst, wie man gesehen hat. Noch dazu kam, dass Emre Gül, der letztes Jahr mein Kapitän in der U19 war, auf den Platz kommt. Das waren dann relativ viele Gefühle, die dann zusammengekommen sind."...zur Einwechslung von Ryan Malone für Deniz Zeitler: "Ryan war als Jugendspieler Stürmer, das wissen die wenigsten. Ryan ist in der Luft unfassbar torgefährlich, aber auch am Fuß. Das haben wir schon öfter gemacht und das hat sich diesmal auch ausgezahlt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MngzWjZBandrZk5ZcG1XbWZxUi85Y1ZOVEdGL2ttZ05zcnQzWmJhaldURT0=Jeremias Lorch, Spieler Sandhausen: "Das ist sehr schwer zu verarbeiten. Ich denke, dass wir das Spiel eigentlich im Griff gehabt haben. Wenn, dann haben wir Ingolstadt mit eigenen Ballverlusten oder Unkonzentriertheiten Ingolstadt zu Chancen kommen lassen. Aber da war eigentlich keine Großchance dabei. Wir bekommen dumm den Ausgleich durch einen Standard. Und das 2:1, dass wir in so einer Phase ein Spiel so verlieren, passt natürlich." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QUo5Nk8wVEtjNnVWVVprQ0IyNDhIK1FQNGczS25rNWxtK09TMXNlajMzND0=Fußball live bei MagentaSportSonntag, 02.03.20253. Ligaab 13.15 Uhr: Waldhof Mannheim - Alemannia Aachenab 19.15 Uhr: Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart IIGoogle Pixel Frauen-BundesligaNachholspiel - Mittwoch, 05.03.2025Ab 18.15 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - SC FreiburgFreitag, 07.03.2025Frauen-Bundesliga - 16. Spieltagab 18.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - SGS Essen3. Liga - 27. Spieltagab 18.30 Uhr: VfL Osnabrück - SV Wehen WiesbadenSamstag, 08.03.2025Frauen-Bundesligaab 11.45 Uhr: Turbine Potsdam - SC Freiburgab 13.45 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburg3. Ligaab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel: Alemannia Aachen - Dynamo Dresden, 1. FC Saarbrücken - Energie Cottbus, VfB Stuttgart II - Hannover 96 II, SV Sandhausen - SpVgg Unterhachingab 16.15 Uhr: SC Verl - Arminia BielefeldSonntag, 09.03.20253. Ligaab 13.15 Uhr: TSV 1860 München - Borussia Dortmund IIab 16.15 Uhr: Erzgebirge Aue - Viktoria Kölnab 19.15 Uhr: Rot-Weiss Essen - Waldhof MannheimFrauen-Bundesligaab 13.30 Uhr: 1. 