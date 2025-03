Ethereum vor möglicher Trendwende: Whale-Käufe signalisieren Bodenbildung

Ethereum liegt aktuell 56,77% unter seinem Allzeithoch vom November 2021. Trotz dieser Schwächephase verdichten sich die Anzeichen für eine mögliche Trendwende - neue Daten zu Käuferverhalten und abnehmender Volatilität geben Anlass für vorsichtigen Optimismus.

Wachsende Käuferaktivität deutet auf Stabilisierung

Die Ethereum Foundation verkaufte kürzlich 1.700 ETH, während gleichzeitig Großinvestoren ihre Positionen ausbauen. Das Käufervolumen übertrifft mit 9,41 Millionen US-Dollar das Verkaufsvolumen von 6,17 Millionen US-Dollar deutlich. Zudem halten Langzeitinvestoren mittlerweile 74% aller Coins.

Die Nettozuflüsse sind mit 55.340 ETH positiv, insbesondere mit starken 88.890 ETH im Sieben-Tage-Zeitraum. Diese Daten signalisieren ein wachsendes Vertrauen in die zweitgrößte Kryptowährung, trotz der anhaltenden Marktschwäche.

Technische Indikatoren sprechen für Kurserholung

Die Volatilität ist von 81,61% auf nur noch 15,47% gesunken - ein Muster, das historisch oft den Übergang von Panikverkäufen zu neuen Aufwärtsbewegungen einleitete. Zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 stieg ETH bereits einmal um 157,49%.

Experten halten an der Prognose fest, dass Ethereum bald wieder die 3.000-US-Dollar-Marke testen könnte. Die aktuelle Marktkonstellation ähnelt früheren Bodenbildungen, die anschließend zu signifikanten Kursanstiegen führten.

Solaxy ICO gewinnt an Momentum

Während die Ethereum-Entwicklung fortschreitet, erregt das Projekt Solaxy auf der Solana-Blockchain Aufmerksamkeit. Diese Layer-2-Lösung verspricht, Netzwerküberlastungen zu beheben, indem Transaktionen gebündelt und komprimiert verarbeitet werden.

Der laufende ICO hat bereits 23,8 Millionen US-Dollar eingesammelt. Experten sehen Parallelen zur frühen Entwicklung von Ethereum-Skalierungslösungen und deren positiven Einfluss auf den Kursverlauf. Mit einem Kursziel von 551 US-Dollar für Solana im Jahr 2025 könnte Solaxy ($SOLX) für Investoren eine interessante Ergänzung zu etablierten Kryptowährungen darstellen.

