Bitcoin auf 75.000$ im freien Fall - Top-Analyst schlägt Alarm

Der Kryptomarkt durchlebt aktuell eine schwere Phase mit deutlichen Verlusten über alle wichtigen Coins hinweg. Top-Krypto-Forscher Ki Young Ju, CEO von CryptoQuant, warnt vor einem möglichen "jahrelangen Bärenmarkt" für Bitcoin und prognostiziert einen Rückgang auf 75.000 Dollar. Gleichzeitig verzeichnen andere Altcoins noch stärkere Einbrüche, was die Sorgen vieler Anleger verstärkt.

Krypto-Blutbad trifft alle Top-Coins

Die Korrektur am Kryptomarkt hat sich zu einem umfassenden Abverkauf entwickelt. Bitcoin verzeichnet -20% im Wochenvergleich, während Ethereum mit -24,39% und XRP mit sogar -26,34% noch stärker betroffen sind. Besonders alarmierend ist die Tatsache, dass kein einziger Coin in den Top-100 in den letzten 24 Stunden zulegen konnte.

Zu den größten Verlierern zählen Story Coin (-16,61%), Bittensor (-15,71%), Virtuals Protocol (-14,92%) und der OFFICIAL TRUMP Coin (-14,42%). Diese Zahlen verdeutlichen die Breite und Tiefe des aktuellen Markteinbruchs.

Unterschiedliche Signale von den Analysten

Der Chart-Analyst CryptoJelleNL weist auf einen historisch niedrigen RSI-Wert hin, was auf stark überverkaufte Marktbedingungen deutet. Normalerweise signalisiert dies eine bevorstehende Erholung, was einen Hoffnungsschimmer für Investoren darstellen könnte.

Ki Young Ju zeigt sich jedoch deutlich pessimistischer. Seiner Einschätzung nach droht ohne frische Liquidität ein jahrelanger Bärenmarkt, in dem Bitcoin zwischen 75.000 und 100.000 Dollar pendeln könnte. Diese unterschiedlichen Einschätzungen veranschaulichen die Unsicherheit, die derzeit am Kryptomarkt herrscht.

Presale-Coins trotzen dem Markttrend

Als einziger Lichtblick erweisen sich Kryptowährungen im Presale, die zum Festpreis angeboten werden. Der BTC Bull Token (BTCBULL) konnte sein Funding auf 2,952 Millionen Dollar steigern und bleibt mit seinem festen Preis von 0,002385 Dollar von der Marktvolatilität unberührt.

Für Anleger bietet dies die Möglichkeit, in einem turbulenten Marktumfeld zu kalkulierbaren Konditionen zu investieren. Diese Stabilität macht Presale-Coins zu einer bemerkenswerten Alternative in Zeiten erhöhter Marktunsicherheit.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.