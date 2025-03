Bitcoin News: Entscheidung fällt am Wochenende

Der Monat Februar endete schwach für Bitcoin. Die Kryptowährung korrigierte in der letzten Woche massiv und erlebte Liquidationen in Milliardenhöhe. Der Kurs rutschte auf den niedrigsten Stand seit November 2024. Nun könnte sich jedoch eine erste Gegenbewegung anbahnen. Ein führender Analyst sieht die Entscheidung am Wochenende.

Bitcoin steht vor wichtigem Widerstand

Der Krypto-Analyst Jelle wies bereits gestern darauf hin, dass Bitcoin erneut das vorherige lokale Tief von unten testete. In den letzten zwei Fällen führten solche Retests zu noch niedrigeren Kursen, der Abwärtstrend setzte sich fort. Dies deutete auf eine mögliche Schwäche im Markt hin. Entscheidend sei laut Jelle ein nachhaltiger Anstieg über 84.500 US-Dollar.

Zum Start in das Wochenende ist Bitcoin bereits um 7,5 Prozent gestiegen und notiert wieder über 86.000 US-Dollar. Markttechnisch gelang hier zunächst ein Bruch des Abwärtstrends im Stundenchart. Nun gilt es, die 84.500 US-Dollar untergeordnet als neuen Support zu bestätigen.

Korrekturen sind Teil des Bullenmarktes

Matthew Sigel von VanEck verweist auf historische Kursbewegungen von Bitcoin und betont, dass starke Korrekturen selbst in Bullenmärkten üblich sind. In den Jahren 2017 und 2021 kam es während der Rallys mehrfach zu Rücksetzern von 20 bis über 50 Prozent. Trotzdem erreichte Bitcoin in beiden Zyklen neue Allzeithochs.

Die Daten zeigen, dass Bitcoin in vergangenen Bullenmärkten regelmäßig um 30 Prozent oder mehr fiel. In 2017 und 2021 gab es mehrere solcher Rückgänge, bevor das nächste Hoch erreicht wurde. Eine 30-prozentige Korrektur vom Allzeithoch in 2025 ist daher keine Ausnahme, sondern vielmehr ein typisches Muster im Aufwärtstrend. Starke Rücksetzer bieten Einstiegschancen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.