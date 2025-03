Hedera Kurs: +15 %! HBAR zündet den Turbo: Nasdaq treibt ETF-Zulassung voran und öffnet Tür für Großinvestoren

Bitcoin, Ethereum, XRP und Solana - sie alle haben aktuell eines gemeinsam: Ihr Kurs kennt nur eine Richtung, und die führt steil nach unten. Kurz gesagt: ein regelrechter Absturz. Der BTC hat auf Wochensicht 11 % verloren, ETH 19, XRP 15 und SOL 18 %. Die Marktstimmung ist schlecht. Der Fear and Greed Index steht auf 20, also kurz vor extremer Angst und bei einer Bitcoin-Dominanz von 60 ist eine Altcoin Season vermutlich auch weit und breit nicht in Sicht. Dennoch gibt es Coins, die sich entgegen dem Trend entwickeln. Dazu gehört HBAR, der native Token des Hedera Netzwerks. In den letzten 24 Stunden ist der Coin um über 15 % gestiegen, das Handelsvolumen ging sogar um 70 % nach oben. Aktuell notiert HBAR bei 0,2474 US-Dollar.

Woher kommt die HBAR Rallye?

Während alle Welt auf Bitcoin und Ethereum schaut, kämpft sich also ein Coin aus der "zweiten Reihe" nach oben. Doch woher kommt diese plötzliche HBAR Rallye? Diese liegt vermutlich vor allem an dem Antrag auf einen Spot ETF liegen, den die Nasdaq bei der SEC eingereicht hat. Dadurch könnten institutionelle Investoren leichtert Zugang zu dem Token bekommen. Institutionelle Investoren bedeutet auch, dass größere Liquidität in den HBAR gespült werden könnte, denn diese Investoren besitzen meist ein weit höheres Kapital als Privatanleger. Hedera gehört zu den aufstrebenden Netzwerken in der Kryptowelt. Der TVL liegt bei 124 Millionen US-Dollar, die Marktkapitalisierung der Stablecoins, die auf der Blockchain laufen, liegt bei 32 Millionen US-Dollar. Die Chancen für die Genehmigung des Spot ETF könnten gut stehen, denn HBAR ist im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen von der SEC nicht als Wertpapier eingestuft worden.

NASDAQ just filed for a Hedera Spot ETF!



DaVinciGraph (@davincigraph) February 24, 2025

Hedera zielt vor allem auf Unternehmenslösungen ab. Das Netzwerk selbst setzt Hashgraph ein, eine Alternative zum Distributed Ledger, der bei vielen anderen Kryptoprojekten zum Einsatz kommt. Mittlerweile spielt Hedera mit dem "Asset Tokenization Studio" auch auf dem aufstrebenden RWA Markt mit. Es gibt aber noch andere aufstrebende Kryptoprojekte, die sich entgegen den Markttrends entwickeln. Dazu gehört BTC Bull Token, der Meme-Coin mit dem Bitcoin Twist.

BTC Bull Token sammelt 3 Millionen US-Dollar

Dem neuen Meme-Coin Projekt ist es trotz der aktuellen bärischen Stimmung auf dem Kryptomarkt gelungen, über 3 Millionen US-Dollar Raising Capital bei den Early Bird Investoren einzusammeln. Meme-Coins sind bei Investoren beliebt und BTCBULL ist ein Meme-Token mit dem gewissen extra.

Das Entwicklerteam hat den Token eng an die Kursentwicklung des Bitcoins geknüpft. Gelingt es dem BTC beispielsweise, den Meilenstein von 150.000 US-Dollar zu knacken, erhalten die frühen Investoren des BTC Bull Token einen Airdrop mit echten Bitcoin.

Zudem hat das Projekt einen eingebauten Burningmechanismus, der ebenfalls an den Bitcoin Kurs gekoppelt ist. Erreicht der BTC beispielsweise einen Kurs von 125.000 US-Dollar, wird die erste Verbrennung ausgelöst. Diese künstliche Verknappung kann sich wiederum positiv auf den BTCBULL Kurs auswirken.

BTCBULL im Presale kaufen

Das Projekt zielt mit seinen Bitcoin-Airdrops vor allem auf frühe Investoren ab. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,00239 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH und USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

