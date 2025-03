Die Bank Central Asia Tbk verzeichnete Ende Februar 2025 eine beachtliche Entwicklung. Am 27. Februar stieg der Kurs der indonesischen Großbank um 3,73% auf 0,515 USD, was für Aufmerksamkeit bei Anlegern sorgte. Die Bank mit einer Marktkapitalisierung von 60,6 Milliarden Euro diskutiert derzeit neue Projektstrategien, die möglicherweise zur positiven Kursbewegung beigetragen haben. Trotz des jüngsten Aufschwungs zeigt die Bank auf Monatssicht einen Verlust von 11,16%.

Jahreshauptversammlung steht bevor

In der kommenden Woche, genauer am 12. März 2025, findet die Jahreshauptversammlung der PT Bank Central Asia statt. Anleger erwarten wichtige Entscheidungen bezüglich der zukünftigen Geschäftsstrategie des Bankenriesen, der verschiedene Finanzdienstleistungen in Indonesien und international anbietet. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,4965 Euro (Stand: 1. März 2025) und damit 2,11% über dem 52-Wochen-Tief.

Anzeige

Bank Central Asia Tbk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bank Central Asia Tbk-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten Bank Central Asia Tbk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bank Central Asia Tbk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bank Central Asia Tbk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...