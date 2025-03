Litecoin steigt um 10% - Korrektur trotz Stärke erwartet

Litecoin zeigt beeindruckende relative Stärke im aktuellen Marktumfeld. Mit einem Anstieg von 10% in den letzten 24 Stunden nähert sich LTC der Top 10 der wertvollsten Kryptowährungen und gehört mit einem Plus von 24% seit Jahresbeginn zu den stärksten Performern unter den großen Coins.

Bullische Überhitzung sorgt für Korrekturrisiko

Laut Daten von Santiment konnte Litecoin im Februar im Verhältnis zu Bitcoin um beachtliche 25% zulegen. Zwei Indikatoren fallen dabei besonders auf: die steigende Zahl aktiver Adressen und ein plötzlicher Anstieg bullischer Kommentare.

Diese Kombination deutet zwar auf erhöhtes Netzwerkinteresse hin, könnte aber gleichzeitig ein Warnsignal für eine überhitzte Marktstimmung sein. Analysten sehen trotz der aktuellen Stärke die Möglichkeit einer kurzfristigen Korrektur.

Langfristige Relevanz bleibt umstritten

Viele Experten betrachten Litecoin weiterhin kritisch, da die langfristige Relevanz angesichts innovativerer Blockchains fraglich bleibt. Kurzfristig bleibt LTC jedoch ein heißes Asset, das gegen den Markttrend bullisch tendiert.

Chartanalysten empfehlen ein Überschreiten der 140-Dollar-Marke abzuwarten, bevor klarere Kaufsignale entstehen.

Solaxy erreicht 25 Millionen Dollar im Presale

Als alternative Investitionsmöglichkeit hat Solaxy($SOLX) bereits 25 Millionen Dollar im Presale eingesammelt. Das Layer-2-Netzwerk für Solana setzt auf Rollup-Technologie, um Skalierungsprobleme zu lösen und die bekannten Netzwerkausfälle zu reduzieren.

Besonders interessant ist die geplante Interoperabilität mit Ethereum durch eine spezielle Bridge, die neue Anwendungen ermöglichen könnte. Mit Staking-Renditen von bis zu 150% APY und einer bevorstehenden Preiserhöhung könnte zusätzlicher Kaufdruck entstehen.

