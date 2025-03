Bitcoin springt auf 77.000$ - Kommt jetzt die Rallye zum ATH?

Nach dem dramatischen Kurssturz der vergangenen Woche verzeichnet Bitcoin eine kräftige Erholung. Von 99.000 Dollar war der Kurs zwischenzeitlich auf 77.000 Dollar abgesackt, bevor eine überraschende Aufwärtsbewegung einsetzte.

Technische Signale deuten auf baldige Erholung hin

Chartanalysten verweisen auf eine erkennbare bullische Divergenz: Während der Kurs zuletzt tiefere Tiefs erreichte, zeigte der RSI-Indikator höhere Tiefstwerte - ein historisch zuverlässiges Signal für bevorstehende Kursanstiege.

Zusätzlich könnte das neue CME-Gap bei 84.356 Dollar als Kursziel dienen. Statistisch werden solche Kurslücken mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder geschlossen.

Institutionelles Interesse nimmt spürbar zu

Für zusätzlichen Auftrieb sorgt BlackRocks Entscheidung, Bitcoin in ein Modellportfolio zu integrieren. Dies könnte theoretisch 150 Milliarden Dollar Kapital in den Kryptomarkt leiten.

Parallel dazu flossen nach einer Woche mit Abflüssen plötzlich wieder 94,3 Millionen Dollar in die Spot-Bitcoin-ETFs. Die positiven politischen Entwicklungen, darunter ein geplantes Krypto-Gipfeltreffen im Weißen Haus, stärken das Vertrauen weiter.

BTCBULL erreicht 3 Millionen Dollar im Presale

Trotz der Marktvolatilität wächst das Interesse am BTC Bull Token weiter. Der Presale hat bereits 3 Millionen Dollar eingesammelt und bietet ein innovatives Belohnungssystem.

Token-Inhaber erhalten automatische Bitcoin-Belohnungen, sobald BTC bestimmte Kursmarken wie 150.000 Dollar überschreitet. Zudem sorgt ein deflationärer Mechanismus mit Token-Burns für Verknappung, während Staking-Renditen von aktuell 142% APY zusätzliche Anreize bieten.

Jetzt noch vor Ende des Presales in BTCBULL einsteigen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.