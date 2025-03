Die französische Biotechnologiefirma Inventiva verzeichnete am 28. Februar 2025 einen Kursrückgang von 3,80% auf 2,91 EUR. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche konnte das Unternehmen im vergangenen Monat einen beachtlichen Zuwachs von 29,97% erzielen. Der aktuelle Kurs liegt mit 50,76% deutlich über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 47,59% unter dem 52-Wochen-Hoch. Die Marktkapitalisierung des auf NASH-Therapien spezialisierten Unternehmens beträgt derzeit 286,0 Millionen Euro bei 95,7 Millionen ausstehenden Aktien.

Klinisches Entwicklungsprogramm in Japan gestartet

Am 21. Februar 2025 initiierte Inventiva ein bedeutendes klinisches Entwicklungsprogramm in Japan. Diese Expansion könnte für das Biopharma-Unternehmen, dessen Hauptprodukt Lanifibranor sich in einer klinischen Phase-III-Studie befindet, von strategischer Bedeutung sein. Der japanische Markt gilt als wichtiger Absatzmarkt für innovative Therapien im Bereich der nichtalkoholischen Steatohepatitis.

