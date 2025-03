Die Schlumberger Aktie notierte am 01. März 2025 bei 40,15 EUR und zeigte damit keine Veränderung gegenüber dem Vortag. Im vergangenen Monat konnte das Papier des Öl- und Gasdienstleisters einen bescheidenen Zuwachs von 0,64% verzeichnen. Bemerkenswert ist die aktuelle Position der Aktie, die sich 12,52% über ihrem 52-Wochen-Tief befindet, jedoch mit 30,39% noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch liegt. Trotz der Herausforderungen im Energiesektor zeigt die Aktie des Technologiedienstleisters für die Öl- und Gasindustrie eine relative Stabilität.

Dividendenzahlung unverändert

Anleger konnten am 05. Februar 2025 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,28 USD je Aktie verzeichnen. Diese entspricht der Ausschüttung vom Dezember 2024 und unterstreicht die Beständigkeit des Unternehmens in seiner Dividendenpolitik. Mit einem aktuellen KGV von 12,84 und einer Marktkapitalisierung von 57,3 Milliarden EUR bleibt Schlumberger ein zentraler Akteur im globalen Energiesektor.

