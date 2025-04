Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) insbesondere durch den Squeeze-out bei Lotto24 wieder einen Gewinn erzielt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das Unternehmen mit der opportunistischen Anlagestrategie mit einem Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments auch in dem aktuell schwierigen Marktumfeld vergleichsweise gut aufgestellt. Bei Ansatz des in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV unveränderten Kursziels von 3,00 Euro weise der Scherzer-Anteilsschein momentan ein Upside-Potenzial von knapp 42 Prozent auf. Hinzu komme die - jeweils nicht in die NAV-Berechnung einfließenden - Ertragschance aus den Nachbesserungsrechten. In der Folge erneuert der Analyst zudem die Einschätzung "Kaufen".



