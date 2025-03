Die InPlay Oil Corp. steht unmittelbar vor einem wichtigen Meilenstein, da das Unternehmen in wenigen Tagen seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren wird. Am 12. März 2025 werden die mit Spannung erwarteten Zahlen veröffentlicht, welche tiefere Einblicke in die aktuelle Geschäftslage des kanadischen Öl- und Gasunternehmens geben werden. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 1,075 EUR (Stand: 01. März 2025) und hat im letzten Monat einen leichten Rückgang von 1,36 Prozent verzeichnet.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt aktuell 97,9 Millionen Euro bei 91,1 Millionen ausstehenden Aktien. Interessanterweise deutet das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,62 auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie hin, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 mit 12,00 angegeben wird. Die Anleger richten ihren Blick nun gespannt auf die kommende Ergebnisveröffentlichung.

