DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: PORR setzt Erfolgskurs fort: Steigerung auf allen Ebenen und vielversprechende Aussichten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/02.03.2025/10:00) - Die PORR AG, ein führendes österreichisches Bauunternehmen, veröffentliche am 24. Februar für das Geschäftsjahr 2024 starke Ergebnisse und zeigt sich gut gerüstet für zukünftige Herausforderungen. Mit einer Steigerung der Produktionsleistung um 2,6 % auf 6.747 Mrd. Euro und einem Auftragsbestand von 8.543 Mrd. Euro, der um 1,1 % zulegte, demonstriert das Unternehmen seine robuste Marktposition. Besonders erfreulich entwickelte sich das Betriebsergebnis (EBIT), das deutlich überproportional um 12,9 % auf 158,4 Mio. Euro anstieg und die EBIT-Marge auf 2,6 % verbesserte.

PORR-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Strauss zeigt sich hochzufrieden: "Die PORR hat im Geschäftsjahr 2024 abgeliefert. Die zahlreichen Neuaufträge, insbesondere im Bereich Infrastruktur, aber auch in Sektoren wie Industriebau und Healthcare, zeigen die Stärke der PORR: Die große Bandbreite ihres Portfolios." Diese Diversifikation spiegelt sich in prestigeträchtigen Großprojekten wider, darunter ein Datencenter in Deutschland, die Erneuerung der Luegbrücke in Österreich, die gemeinsam mit einem ARGE-Partner abgewickelt wird und Infrastrukturprojekte in Polen und Tschechien.

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte die PORR ihre Position in ihren Kernmärkten ausbauen, wobei besonders Rumänien und Österreich hervorstechen. Der Tiefbau bleibt mit einem Anteil von 55,4 % am Auftragsbestand das Zugpferd, während sich der Industriebau verdoppelte. Diese breite Aufstellung ermöglicht es dem Unternehmen, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und Wachstumschancen in verschiedenen Sektoren zu nutzen.

Für das Jahr 2025 zeigt sich Strauss optimistisch und sieht den Tiefbau weiterhin als wesentlichen Wachstumstreiber, insbesondere in Polen und Rumänien. Auch der österreichische Wohnbau zeigt erste Anzeichen einer Erholung. Mit seiner soliden Finanzlage ist die PORR gut aufgestellt, um von diesen Entwicklungen zu profitieren und ihre Marktführerschaft weiter auszubauen.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 werden am 27. März 2025 im PORR Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

PORR ISIN: AT0000609607

