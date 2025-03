Die Kernel Holding S.A. verzeichnet eine bemerkenswerte Kursentwicklung an der Börse. Der aktuelle Kurs der Aktie des ukrainischen Agrarunternehmens liegt bei 5,48 EUR (Stand: 01. März 2025) und konnte innerhalb des letzten Monats einen signifikanten Zuwachs von 36,63% erzielen. Besonders erfreulich für Investoren: Die Gesellschaft meldete kürzlich ihre Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2024. Mit einer Marktkapitalisierung von 460,5 Millionen Euro und soliden Finanzkennzahlen - darunter ein niedriges KUV von 0,13 und ein KGV von 2,74 - positioniert sich Kernel Holding als interessanter Wert im Agrarsektor.

Finanzielle Stabilität überzeugt

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens spiegelt sich in einem Cashflow von 472,1 Millionen Euro wider, was einem Cashflow pro Aktie von 5,62 Euro entspricht. Mit einem Jahresüberschuss von 168,0 Millionen Euro für 2024 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 0,98 zeigt das Unternehmen eine solide Performance trotz der herausfordernden Bedingungen in der Region.

