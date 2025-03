© Foto: adobe.stock.com

Gold konsolidiert. Der Goldpreis hat in den letzten Tagen ausgehend vom Rekordhoch knapp 100 US-Dollar eingebüßt. Die beeindruckende Rallye der letzten Wochen wurde abgewürgt. Bahnt sich gar eine obere Trendumkehr an?Der Goldpreis auf dem Rückzug Zu Beginn der abgelaufenen Handelswoche unternahm der Goldpreis noch einen vorerst letzten Versuch, den entscheidenden Vorstoß in Richtung 3.000 US-Dollar zu lancieren, musste dabei aber feststellen, dass der Bereich um 2.955 US-Dollar eine zu hohe Hürde darstellt. Nach der fulminanten Zwischenrallye der letzten Wochen fehlte dem Edelmetall aus technischer Sicht schlichtweg die Kraft. An dieser Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass Gold …