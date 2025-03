Die Artnet AG präsentierte am vergangenen Freitag, dem 28. Februar 2025, auf ihrer Hauptversammlung in Berlin eine umfassende strategische Neuausrichtung. Im Zentrum der Versammlung stand besonders der verstärkte Fokus auf Künstliche Intelligenz, was bei den anwesenden Aktionären auf positive Resonanz stieß. Die Hauptversammlung verzeichnete eine hohe Anteilseignerpräsenz, was das gesteigerte Interesse an der künftigen Entwicklung des Unternehmens verdeutlicht. Die Artnet-Aktie reagierte bislang neutral auf die Ankündigungen und notierte zuletzt bei 5,80 EUR (Stand: 01. März 2025).

Positive Entwicklung im letzten Monat

In den vergangenen vier Wochen konnte die Aktie des Online-Kunstportals einen Zuwachs von 4,32 Prozent verzeichnen. Derzeit liegt der Kurs mit 17,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch weiterhin deutlich unter seinem Jahreshöchststand. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt aktuell 34,2 Millionen Euro bei insgesamt 5,7 Millionen ausstehenden Aktien.

Anzeige

Artnet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Artnet-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten Artnet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Artnet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Artnet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...