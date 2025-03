Die US-Notenbank steht im Fokus einer möglichen radikalen Umstrukturierung - oder gar Abschaffung. Unter der neuen US-Regierung wird eine umfassende Überprüfung der Federal Reserve diskutiert. Finanzexperten wie Thorsten Polleit sehen darin den möglichen Beginn einer neuen Geldordnung. Besonders brisant: Tesla-Chef Elon Musk soll eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielen. Sollte die Fed tatsächlich an Einfluss verlieren, könnte das fundamentale Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Anleihemärkte würden erschüttert, Aktien und Immobilien müssten neu bewertet werden, und alternative Währungen wie Bitcoin oder goldgedeckte Zahlungssysteme könnten enorm an Bedeutung gewinnen. Schon jetzt setzen einige US-Bundesstaaten auf Gold und Silber als steuerfreie Alternativen zum Dollar. Ein weiteres heißes Thema: Die geplante Überprüfung der US-Goldreserven. Sollte sich herausstellen, dass Bestände fehlen oder nicht wie erwartet gesichert sind, könnte dies den Goldpreis weiter in die Höhe treiben. Die jüngsten Kursanstiege auf fast 3.000 Dollar pro Feinunze zeigen bereits, dass Investoren auf eine massive Umwälzung im Geldsystem spekulieren. Jetzt das komplette Interview ansehen!