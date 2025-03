Wochenausblick - Quartalszahlen und Konjunkturdaten

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt börsentypisch eher ruhig. Für die EU wird der Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Die USA gibt mit dem ISM Index für das verarbeitende Gewerbe Einblicke in die Geschäftsbedingungen des verarbeitenden Gewerbes.















Dienstag:



Am Dienstag wird es ein wenig spannender. Für die EU wird die Arbeitslosenquote bekannt gegeben. Quartalszahlen gibt es zudem von der größten Erdölfördergesellschaft der Welt, Saudi Aramco. Des Weiteren veröffentlichen das Software-Unternehmen Crowdstrike und das in Singapur ansässige Internetunternehmen Sea Limited ihre Quartalsergebnisse.















Mittwoch:



Am Mittwoch werden einige spannende Konjunkturzahlen veröffentlicht. Darunter die S&P Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die EU und die USA, welche die wirtschaftliche Lage des Produktions- und Dienstleistungssektors wiedergeben. Zusätzlich veröffentlicht die USA die ADP Beschäftigungsänderung und den ISM Index für das nichtverarbeitende Gewerbe. Zuletzt gibt die Federal Reserve mit dem Fed Beige Book einen Einblick in die aktuelle wirtschaftliche Lage der USA. Quartalszahlen gibt es von dem Hardware-Hersteller Marvell Technology.











Donnerstag:



Der Donnerstag stellt sicherlich den Höhepunkt der Woche dar. Besonders wichtig wird für Anleger die Zinssatzentscheidung der EZB gegen 14:15. Es bleibt abzuwarten ob der Einlagenzins weiter gesenkt wird oder ob er auf dem derzeitigen Niveau von 2,75 Prozent bleibt. Zusätzlich werden für die EU die monatlichen Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Auf Unternehmensseite veröffentlicht das Halbleiterunternehmen Broadcom nach US-Börsenschluss sein Quartalsergebnis. Des Weiteren geben Costco Wholesale, Merck KGaA und die Deutsche Post Einblicke in ihre Zahlen.















Freitag:



Am Freitag werden noch einmal ein paar spannende Konjunkturdaten veröffentlicht. Für Deutschland werden die Werksaufträge bekannt gegeben. Die EU gibt hingegen Einblick in das Bruttoinlandsprodukt. Zuletzt veröffentlicht die USA einige wichtige Arbeitsmarktdaten, darunter das durchschnittliche Lohnniveau und die Arbeitslosenquote. Unternehmenszahlen gibt es von Constellation Software.











Quelle: HSBC