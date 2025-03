Mit einem überraschenden technologischen Erfolg schafft es der Technologiekonzern Microsoft im Wettbewerb um den ersten kommerziellen Rechner in die erste Reihe. Was dahintersteckt und warum rund 25 Prozent Kurschance winken könnten. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Technologie- und Softwaregigant Microsoft stellte am vergangenen Mittwoch seinen Quantencomputer-Chip "Majorana 1" vor. Nach eigenen Angaben ist er weit weniger fehleranfällig ...

