Der schwedische Biopharma-Spezialist Swedish Orphan Biovitrum steht vor einer wichtigen Woche mit hochkarätigen Branchenevents. Das Unternehmen, bekannt für seine Therapien im Bereich seltener Erkrankungen, nimmt am 3. und 6. März an der Morgan Stanley European Healthcare Conference teil. Der Aktienkurs notiert derzeit bei 28,31 EUR und verzeichnete im letzten Monat einen Rückgang von 5,02%. Trotz der jüngsten Korrektur liegt die Aktie immer noch 23,56% über ihrem 52-Wochen-Tief und hat im Jahresvergleich ein solides Plus von 24,11% erzielt.

Weitere Fachveranstaltungen im März

Nach den Morgan-Stanley-Terminen wird Swedish Orphan Biovitrum am 11. März am Carnegie Nordic Healthcare Seminar und am 26. März an der DNB Nordic-American Healthcare Conference teilnehmen. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,1 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur im Biotechnologiesektor, dessen Produktportfolio die Therapiegebiete Onkologie, Hämophilie, Stoffwechselerkrankungen und Entzündungen umfasst.

