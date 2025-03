© Foto: Joerg Koch - picture alliance / dapd

Auch an der Börse liegen die besten Chancen oft näher als gedacht und abseits des Mainstreams! Im wO-Heimspiel stellt die Redaktion regelmäßig spannende Anlagechancen aus der Welt der Nebenwerte vor.Nach der schweren Vertrauenskrise im Vorjahr schöpft die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) wieder etwas Hoffnung. Trotz rückläufiger Erträge stieg der Vorsteuergewinn 2024 um 15 Prozent auf 104 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. Für 2025 stellt CEO Kay Wolf eine weitere Steigerung in Aussicht - doch eine echte Erholung des Immobilienmarktes sieht er noch nicht. Ein wesentlicher Faktor für die Gewinnsteigerung war die gesunkene Risikovorsorge. Die Rückstellungen …