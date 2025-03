Dramatischer Einbruch: Solana verzeichnet 53% weniger Netzwerkaktivität

Nach einem kurzen Anstieg verzeichnet der SOL-Kurs auf Wochensicht immer noch Verluste von rund 15%. Obwohl der Support bei 128-138 Dollar zunächst gehalten hat, sind die fundamentalen Entwicklungen besorgniserregend - die Netzwerkaktivität bricht dramatisch ein.

Netzwerk-Nutzung kollabiert nach Meme-Coin-Skandalen

Laut Analyst Miles Deutscher ist die Anzahl neuer Adressen auf Solana im letzten Monat um massive 53% gesunken. Ein solcher Einbruch wurde zuletzt nur während der schweren Marktkorrektur im vergangenen Sommer beobachtet.

Der Hauptgrund für die rückläufige Aktivität liegt im zerfallenden Meme-Coin-Sektor. Nach dem LIBRA-Skandal im Februar 2025, bei dem Anleger große Verluste erlitten, hat Solana einen Vertrauensverlust erlitten. Die Kapitalströme fließen stattdessen verstärkt nach Ethereum und Arbitrum, was einen deutlichen Trend hin zu Utility-Tokens statt spekulativer Meme-Coins signalisiert.

Solaxy als Rettung? Erste Layer-2 für Solana sammelt 25 Millionen im Presale

Eine vielversprechende Lösung könnte Solaxy($SOLX) sein, die erste Layer-2-Erweiterung für Solana. Das Projekt hat bereits beeindruckende 25 Millionen Dollar im Presale eingesammelt und zeigt damit das starke Vertrauen der Investoren.

Mit einer Rollup-Technologie für höhere Transaktionsgeschwindigkeiten, geringere Gebühren und einer geplanten Interoperabilität mit Ethereum könnte Solaxy die dringend benötigte Stabilität für das Solana-Ökosystem bringen. Der SOLX-Token steht kurz vor einer Preiserhöhung und bietet aktuell noch Staking-Renditen von rund 150% APY.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.